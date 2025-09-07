https://ria.ru/20250907/zapad-2040303321.html
"Неспособность". В США объяснили, почему Запад ожидает катастрофа
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Поскольку западные страны не способны принять многополярный мир, их ожидает катастрофа, заявил в эфире YouTube-канала Гленна Дизена профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Правила игры в многополярном мире сильно отличаются от правил биполярного или однополярного миров. Неспособность Запада принять многополярные реалии приводит к катастрофе", - отметил он.Президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС отметил, что мир должен стремиться к многополярности, чтобы все участники международного общения были равны. По его словам, однополярный мир должен прекратить свое существование, в том числе в интересах народов тех стран, руководство которых до сих пор отстаивает эту уже отжившую систему.
