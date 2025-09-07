https://ria.ru/20250907/zakharova-2040301399.html

"Безграмотная". Захарова резко ответила на выпад Каллас в адрес России

2025-09-07T17:48:00+03:00

2025-09-07T17:48:00+03:00

2025-09-07T20:37:00+03:00

МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о технологическом развитии России показывают ее полную безграмотность, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.Так она отреагировала на слова европейской чиновницы о том, что "у Китая есть значимые навыки в области технологий, однако их достижения в социальных науках уступают русским, которые, в свою очередь, не так сильны в технологиях, но преуспевают в социальных науках"."Если Россия "не так сильна в технологиях", кто же построил Крымский мост? Кто запускает ракеты с космодрома Восточный? Кто создал "Орешник"? И так далее, и тому подобное. <…> Критически безграмотная Каллас", — возмутилась Захарова.Представитель МИД добавила, что без существенного развития социальных наук Китай, в свою очередь, не смог бы управлять миллиардным населением. Каллас не в первый раз допускает противоречивые высказывания в адрес России. В частности, в четверг на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС она назвала слова Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой "чем-то новеньким". Это провокационное заявление вызвало волну осуждения по всему миру, в том числе в Китае. В четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сказал, что слова главы европейской дипломатии полны идеологической предвзятости и не основаны на элементарных исторических знаниях.

