https://ria.ru/20250907/zakharova-2040284293.html

Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции

Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции - РИА Новости, 07.09.2025

Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции

Очередное нападение на посольство России в Швеции говорит о том, что после вступления в НАТО королевство утратило контроль за безопасностью, заявила официальный РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T15:12:00+03:00

2025-09-07T15:12:00+03:00

2025-09-07T15:12:00+03:00

в мире

россия

швеция

стокгольм (город)

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Очередное нападение на посольство России в Швеции говорит о том, что после вступления в НАТО королевство утратило контроль за безопасностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее посольство России в Швеции сообщило, что подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пластиковый пакет с краской. "Несмотря на обещания шведских властей, инциденты продолжаются", - сказала Захарова "Известиям". Она подчеркнула, что Москва неоднократно ставила перед Стокгольмом вопрос об обеспечении безопасности и получала заверения, что шведские власти сделают все возможное. "Ведь подобные провокации несут угрозу не только дипмиссии, но с горожанам. Видимо, после вступления Швеции в НАТО она утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью", - отметила Захарова. По данным посольства, предыдущая атака беспилотника на посольство произошла 25 мая. Затем 17 июня, 5 июля и 21 августа таким нападениям подвергалось торговое представительство России в Стокгольме.

https://ria.ru/20250829/es-2038357889.html

россия

швеция

стокгольм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, швеция, стокгольм (город), мария захарова