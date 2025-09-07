Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции - РИА Новости, 07.09.2025
15:12 07.09.2025
Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции
Очередное нападение на посольство России в Швеции говорит о том, что после вступления в НАТО королевство утратило контроль за безопасностью, заявила официальный РИА Новости, 07.09.2025
в мире
россия
швеция
стокгольм (город)
мария захарова
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Очередное нападение на посольство России в Швеции говорит о том, что после вступления в НАТО королевство утратило контроль за безопасностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее посольство России в Швеции сообщило, что подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пластиковый пакет с краской. "Несмотря на обещания шведских властей, инциденты продолжаются", - сказала Захарова "Известиям". Она подчеркнула, что Москва неоднократно ставила перед Стокгольмом вопрос об обеспечении безопасности и получала заверения, что шведские власти сделают все возможное. "Ведь подобные провокации несут угрозу не только дипмиссии, но с горожанам. Видимо, после вступления Швеции в НАТО она утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью", - отметила Захарова. По данным посольства, предыдущая атака беспилотника на посольство произошла 25 мая. Затем 17 июня, 5 июля и 21 августа таким нападениям подвергалось торговое представительство России в Стокгольме.
в мире, россия, швеция, стокгольм (город), мария захарова
В мире, Россия, Швеция, Стокгольм (город), Мария Захарова
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Мария Захарова
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Очередное нападение на посольство России в Швеции говорит о том, что после вступления в НАТО королевство утратило контроль за безопасностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее посольство России в Швеции сообщило, что подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пластиковый пакет с краской.
"Несмотря на обещания шведских властей, инциденты продолжаются", - сказала Захарова "Известиям".
Она подчеркнула, что Москва неоднократно ставила перед Стокгольмом вопрос об обеспечении безопасности и получала заверения, что шведские власти сделают все возможное. "Ведь подобные провокации несут угрозу не только дипмиссии, но с горожанам. Видимо, после вступления Швеции в НАТО она утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью", - отметила Захарова.
По данным посольства, предыдущая атака беспилотника на посольство произошла 25 мая. Затем 17 июня, 5 июля и 21 августа таким нападениям подвергалось торговое представительство России в Стокгольме.
