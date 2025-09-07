Яшина: ВСУ оказывают психологическое давление на сотрудников ЗАЭС
Сотрудник ЗАЭС Яшина: ВСУ психологически воздействуют на работников станции
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Обстрелы ВСУ оказывают психологическое давление на сотрудников Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ранее в субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации атомной станции не нарушены, радиационный фон в норме.
22 июня 2022, 17:18
"Ежедневные обстрелы оказывают сильное психологическое давление на сотрудников АЭС, создавая напряженную и нестабильную обстановку, затрудняющую выполнение их профессиональных обязанностей", - сказала Яшина.
По ее словам, безопасность атомной электростанции в первую очередь зависит от человеческого фактора — слаженных и точных действий персонала. "Указанные выше угрозы напрямую подрывают этот фундаментальный принцип", - подчеркнула Яшина.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
