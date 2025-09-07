Рейтинг@Mail.ru
Яшина: ВСУ оказывают психологическое давление на сотрудников ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 07.09.2025
Яшина: ВСУ оказывают психологическое давление на сотрудников ЗАЭС
Обстрелы ВСУ оказывают психологическое давление на сотрудников Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. РИА Новости, 07.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
днепр (река)
запорожская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Обстрелы ВСУ оказывают психологическое давление на сотрудников Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее в субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации атомной станции не нарушены, радиационный фон в норме. "Ежедневные обстрелы оказывают сильное психологическое давление на сотрудников АЭС, создавая напряженную и нестабильную обстановку, затрудняющую выполнение их профессиональных обязанностей", - сказала Яшина. По ее словам, безопасность атомной электростанции в первую очередь зависит от человеческого фактора — слаженных и точных действий персонала. "Указанные выше угрозы напрямую подрывают этот фундаментальный принцип", - подчеркнула Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
россия
днепр (река)
запорожская область
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Обстрелы ВСУ оказывают психологическое давление на сотрудников Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ранее в субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации атомной станции не нарушены, радиационный фон в норме.
"Ежедневные обстрелы оказывают сильное психологическое давление на сотрудников АЭС, создавая напряженную и нестабильную обстановку, затрудняющую выполнение их профессиональных обязанностей", - сказала Яшина.
По ее словам, безопасность атомной электростанции в первую очередь зависит от человеческого фактора — слаженных и точных действий персонала. "Указанные выше угрозы напрямую подрывают этот фундаментальный принцип", - подчеркнула Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
