В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы

2025-09-07T00:20:00+03:00

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове, сообщает украинский "24 канал". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Харьковской области объявили в субботу в 20.06 мск. "Взрывы в Харькове", - говорится в публикации в Telegram-канале СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

