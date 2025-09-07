https://ria.ru/20250907/vzryvy-2040225942.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 07.09.2025
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Харькове, сообщает украинский "24 канал".
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове, сообщает украинский "24 канал". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Харьковской области объявили в субботу в 20.06 мск. "Взрывы в Харькове", - говорится в публикации в Telegram-канале СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Харькове прогремели взрывы
