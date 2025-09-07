https://ria.ru/20250907/vzryv-2040238497.html
В Одессе второй раз за ночь прогремел взрыв
Взрыв в Одессе прозвучал второй раз за два часа, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрыв в Одессе прозвучал второй раз за два часа, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. В воскресенье этот телеканал уже объявлял о взрывах в Одессе примерно в 04.09 мск. "В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного" в 06.07 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
