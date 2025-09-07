Рейтинг@Mail.ru
При ударе ВСУ по парку в Донецке пострадали два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 07.09.2025
При ударе ВСУ по парку в Донецке пострадали два человека
При ударе ВСУ по парку в Донецке пострадали два человека - РИА Новости, 07.09.2025
При ударе ВСУ по парку в Донецке пострадали два человека
Мужчина и женщина пострадали в результате атаки ВСУ по парку в Донецке в воскресенье вечером, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 07.09.2025
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в результате атаки ВСУ по парку в Донецке в воскресенье вечером, сообщили РИА Новости в оперативных службах."В результате атаки БПЛА в Калининском районе Донецка пострадали два человека. Среди пострадавших парень 2004 года рождения и девушка 2003 года рождения", - сообщил собеседник агентства.Источник добавил, что оба пострадавших получили ранение средней степени тяжести и были госпитализированы.
При ударе ВСУ по парку в Донецке пострадали два человека

При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали мужчина и женщина

© РИА Новости / Антон Вергун
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в результате атаки ВСУ по парку в Донецке в воскресенье вечером, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
"В результате атаки БПЛА в Калининском районе Донецка пострадали два человека. Среди пострадавших парень 2004 года рождения и девушка 2003 года рождения", - сообщил собеседник агентства.
Источник добавил, что оба пострадавших получили ранение средней степени тяжести и были госпитализированы.
Несколько кабинетов и стена серьезно повреждены в школе в Донецке в результате атаки ВСУ
ВСУ нанесли удар по школе в Донецке
Вчера, 22:51
