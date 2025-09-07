Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по школе в Донецке - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 07.09.2025 (обновлено: 08:43 08.09.2025)
https://ria.ru/20250907/vsu-2040321596.html
ВСУ нанесли удар по школе в Донецке
ВСУ нанесли удар по школе в Донецке - РИА Новости, 08.09.2025
ВСУ нанесли удар по школе в Донецке
ВСУ с помощью БПЛА атаковали школу №20 в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-07T22:51:00+03:00
2025-09-08T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040351872_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc378ce87bf0ebea2eda0f09de3507e5.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА атаковали школу №20 в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.В результате атаки ВСУ в воскресенье была повреждена школа №20 в Донецке. Повреждены несколько кабинетов и пробита стена на первом этаже. На месте попадания были обнаружены фрагменты батареи и двигателя дрона.По предварительным данным, пострадавших нет.Ранее сообщалось о том, что ВСУ в воскресенье три раза атаковали парк в Калининском районе Донецка.
https://ria.ru/20250907/vsu-2040317033.html
донецк
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Несколько кабинетов и стена серьезно повреждены в школе в Донецке в результате атаки ВСУ
Несколько кабинетов и стена серьезно повреждены в школе в Донецке в результате атаки ВСУ в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. По предварительным данным, люди не пострадали.
2025-09-07T22:51
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040351872_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8a2378b62369c052eb6f6b7c850ac457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
ВСУ нанесли удар по школе в Донецке

ВСУ с помощью беспилотника атаковали школу в Донецке

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА атаковали школу №20 в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
В результате атаки ВСУ в воскресенье была повреждена школа №20 в Донецке. Повреждены несколько кабинетов и пробита стена на первом этаже. На месте попадания были обнаружены фрагменты батареи и двигателя дрона.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ в воскресенье три раза атаковали парк в Калининском районе Донецка.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
ВСУ нанесли удар по парку в Донецке, есть пострадавшие
Вчера, 21:15
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала