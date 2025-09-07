https://ria.ru/20250907/vsu-2040321596.html
ВСУ нанесли удар по школе в Донецке
ВСУ нанесли удар по школе в Донецке - РИА Новости, 08.09.2025
ВСУ нанесли удар по школе в Донецке
ВСУ с помощью БПЛА атаковали школу №20 в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-07T22:51:00+03:00
2025-09-07T22:51:00+03:00
2025-09-08T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040351872_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc378ce87bf0ebea2eda0f09de3507e5.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА атаковали школу №20 в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.В результате атаки ВСУ в воскресенье была повреждена школа №20 в Донецке. Повреждены несколько кабинетов и пробита стена на первом этаже. На месте попадания были обнаружены фрагменты батареи и двигателя дрона.По предварительным данным, пострадавших нет.Ранее сообщалось о том, что ВСУ в воскресенье три раза атаковали парк в Калининском районе Донецка.
https://ria.ru/20250907/vsu-2040317033.html
донецк
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040351872_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8a2378b62369c052eb6f6b7c850ac457.jpg
Несколько кабинетов и стена серьезно повреждены в школе в Донецке в результате атаки ВСУ
Несколько кабинетов и стена серьезно повреждены в школе в Донецке в результате атаки ВСУ в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. По предварительным данным, люди не пострадали.
2025-09-07T22:51
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
ВСУ нанесли удар по школе в Донецке
ВСУ с помощью беспилотника атаковали школу в Донецке