ВСУ нанесли удар по школе в Донецке

ВСУ с помощью БПЛА атаковали школу №20 в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2025

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА атаковали школу №20 в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.В результате атаки ВСУ в воскресенье была повреждена школа №20 в Донецке. Повреждены несколько кабинетов и пробита стена на первом этаже. На месте попадания были обнаружены фрагменты батареи и двигателя дрона.По предварительным данным, пострадавших нет.Ранее сообщалось о том, что ВСУ в воскресенье три раза атаковали парк в Калининском районе Донецка.

Несколько кабинетов и стена серьезно повреждены в школе в Донецке в результате атаки ВСУ в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. По предварительным данным, люди не пострадали.

