https://ria.ru/20250907/vsu-2040318784.html
ВСУ в третий раз атаковали парк в Донецке
ВСУ в третий раз атаковали парк в Донецке - РИА Новости, 07.09.2025
ВСУ в третий раз атаковали парк в Донецке
Боевики ВСУ в третий раз атаковали парк в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T21:41:00+03:00
2025-09-07T21:41:00+03:00
2025-09-07T21:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
калининский район
донецк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ в третий раз атаковали парк в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. ВСУ нанесли три удара по парку в Калининском районе Донецка. В центре города слышны сирены карет скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20250818/vsu-2036020538.html
калининский район
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининский район, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Калининский район, Донецк, Вооруженные силы Украины
ВСУ в третий раз атаковали парк в Донецке
Боевики ВСУ нанесли три удара по парку Гулливер в Донецке