Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по парку в Донецке, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 07.09.2025 (обновлено: 23:04 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/vsu-2040317033.html
ВСУ нанесли удар по парку в Донецке, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удар по парку в Донецке, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.09.2025
ВСУ нанесли удар по парку в Донецке, есть пострадавшие
ВСУ ударили по парку "Гулливер" в Калининском районе Донецка, передал корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T21:15:00+03:00
2025-09-07T23:04:00+03:00
донецк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
калининский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. ВСУ ударили по парку "Гулливер" в Калининском районе Донецка, передал корреспондент РИА Новости с места происшествия.&quot;В результате атаки БПЛА в Калининском районе Донецка пострадали два человека. Среди пострадавших парень 2004 года рождения и девушка 2003 года рождения&quot;, — сообщили РИА Новости в оперативных службах.Собеседник агентства добавил, что оба пострадавших получили ранение средней степени тяжести, их госпитализировали.Как уточнил корреспондент РИА Новости, боевики атаковали центральную часть недавно открытого парка. За несколько секунд до взрыва в небе был слышен звук дрона. Незадолго до атаки ВСУ в небе звучало несколько мощных взрывов над центром Донецка.Чуть позже корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские боевики третий раз за вечер ударили по парку. В центре города слышны сирены карет скорой помощи.
https://ria.ru/20250806/donetsk-2033608557.html
донецк
калининский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, вооруженные силы украины, калининский район
Донецк, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Калининский район
ВСУ нанесли удар по парку в Донецке, есть пострадавшие

ВСУ атаковали центральную часть парка Гулливер в Донецке, есть пострадавшие

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. ВСУ ударили по парку "Гулливер" в Калининском районе Донецка, передал корреспондент РИА Новости с места происшествия.
«

"В результате атаки БПЛА в Калининском районе Донецка пострадали два человека. Среди пострадавших парень 2004 года рождения и девушка 2003 года рождения", — сообщили РИА Новости в оперативных службах.

Собеседник агентства добавил, что оба пострадавших получили ранение средней степени тяжести, их госпитализировали.
Как уточнил корреспондент РИА Новости, боевики атаковали центральную часть недавно открытого парка. За несколько секунд до взрыва в небе был слышен звук дрона.
Незадолго до атаки ВСУ в небе звучало несколько мощных взрывов над центром Донецка.
Чуть позже корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские боевики третий раз за вечер ударили по парку. В центре города слышны сирены карет скорой помощи.
Донецк - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В небе над Донецком прогремели два взрыва
6 августа, 08:02
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныКалининский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала