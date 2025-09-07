https://ria.ru/20250907/vsu-2040317033.html
ВСУ нанесли удар по парку в Донецке, есть пострадавшие
ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. ВСУ ударили по парку "Гулливер" в Калининском районе Донецка, передал корреспондент РИА Новости с места происшествия."В результате атаки БПЛА в Калининском районе Донецка пострадали два человека. Среди пострадавших парень 2004 года рождения и девушка 2003 года рождения", — сообщили РИА Новости в оперативных службах.Собеседник агентства добавил, что оба пострадавших получили ранение средней степени тяжести, их госпитализировали.Как уточнил корреспондент РИА Новости, боевики атаковали центральную часть недавно открытого парка. За несколько секунд до взрыва в небе был слышен звук дрона. Незадолго до атаки ВСУ в небе звучало несколько мощных взрывов над центром Донецка.Чуть позже корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские боевики третий раз за вечер ударили по парку. В центре города слышны сирены карет скорой помощи.
