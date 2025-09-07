Пушилин заявил об успехах ВС России на окраинах Шандриголово и Колодези

https://ria.ru/20250907/vsu-2040315604.html

Российские войска делают успехи на окраинах Шандриголово и в районе Колодези в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.09.2025

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска делают успехи на окраинах Шандриголово и в районе Колодези в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Поступает информация также об успехах на восточных окраинах Шандриголово и в районе Колодези. Ну и безусловно продолжается зачистка территории в Серебрянском лесничестве и расширение зоны нашего контроля", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

донецкая народная республика

донецкая народная республика, денис пушилин