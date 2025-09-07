Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил об успехах ВС России на окраинах Шандриголово и Колодези
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 07.09.2025
Пушилин заявил об успехах ВС России на окраинах Шандриголово и Колодези
Пушилин заявил об успехах ВС России на окраинах Шандриголово и Колодези - РИА Новости, 07.09.2025
Пушилин заявил об успехах ВС России на окраинах Шандриголово и Колодези
Российские войска делают успехи на окраинах Шандриголово и в районе Колодези в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска делают успехи на окраинах Шандриголово и в районе Колодези в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Поступает информация также об успехах на восточных окраинах Шандриголово и в районе Колодези. Ну и безусловно продолжается зачистка территории в Серебрянском лесничестве и расширение зоны нашего контроля", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Новости
донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин заявил об успехах ВС России на окраинах Шандриголово и Колодези

Пушилин: ВС России ведут зачистку территории в Серебрянском лесничестве

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска делают успехи на окраинах Шандриголово и в районе Колодези в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Поступает информация также об успехах на восточных окраинах Шандриголово и в районе Колодези. Ну и безусловно продолжается зачистка территории в Серебрянском лесничестве и расширение зоны нашего контроля", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Боевая работа артиллерийских расчетов
ВС России уничтожили два пункта дислокации ВСУ в ДНР
6 сентября, 10:03
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Денис Пушилин
 
 
