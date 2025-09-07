https://ria.ru/20250907/vsu-2040315604.html
Пушилин заявил об успехах ВС России на окраинах Шандриголово и Колодези
Пушилин заявил об успехах ВС России на окраинах Шандриголово и Колодези - РИА Новости, 07.09.2025
Пушилин заявил об успехах ВС России на окраинах Шандриголово и Колодези
Российские войска делают успехи на окраинах Шандриголово и в районе Колодези в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T21:00:00+03:00
2025-09-07T21:00:00+03:00
2025-09-07T21:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_f7da26700f2d6bfd9f44ac6f0bff88f5.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска делают успехи на окраинах Шандриголово и в районе Колодези в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Поступает информация также об успехах на восточных окраинах Шандриголово и в районе Колодези. Ну и безусловно продолжается зачистка территории в Серебрянском лесничестве и расширение зоны нашего контроля", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20250906/vsu-2040155012.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_269024a6b50fc9f21fc6322c44fc085d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин заявил об успехах ВС России на окраинах Шандриголово и Колодези
Пушилин: ВС России ведут зачистку территории в Серебрянском лесничестве