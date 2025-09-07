https://ria.ru/20250907/vsu-2040311852.html
Силовики рассказали о расстрелах в ВСУ
Боевиков 425-го полка ВСУ "Скала" расстреливают на месте за попытки покинуть боевые позиции, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Боевиков 425-го полка ВСУ "Скала" расстреливают на месте за попытки покинуть боевые позиции, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Как указал собеседник агентства, попадание в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" для боевиков ВСУ "означает верную смерть". По его словам, бывший военнослужащий "Скалы" рассказал о чудовищных условиях службы и беззаконии в полку. "Забирают телефоны, документы, за любое неповиновение командиру избивают до смерти. При попытке бегства с позиций военнослужащих расстреливают на месте. К личному составу относятся как к мясу", - привели в российских силовых структурах слова боевика, проходившего службу в "Скале".
