Силовики рассказали о расстрелах в ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 07.09.2025
Силовики рассказали о расстрелах в ВСУ
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Боевиков 425-го полка ВСУ "Скала" расстреливают на месте за попытки покинуть боевые позиции, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Как указал собеседник агентства, попадание в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" для боевиков ВСУ "означает верную смерть". По его словам, бывший военнослужащий "Скалы" рассказал о чудовищных условиях службы и беззаконии в полку. "Забирают телефоны, документы, за любое неповиновение командиру избивают до смерти. При попытке бегства с позиций военнослужащих расстреливают на месте. К личному составу относятся как к мясу", - привели в российских силовых структурах слова боевика, проходившего службу в "Скале".
15 мая, 05:34
Офицер рассказал, как ВСУ используют бывших заключенных на фронте
15 мая, 05:34
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
