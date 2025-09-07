https://ria.ru/20250907/vsu-2040311852.html

Силовики рассказали о расстрелах в ВСУ

Силовики рассказали о расстрелах в ВСУ - РИА Новости, 07.09.2025

Силовики рассказали о расстрелах в ВСУ

Боевиков 425-го полка ВСУ "Скала" расстреливают на месте за попытки покинуть боевые позиции, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T20:28:00+03:00

2025-09-07T20:28:00+03:00

2025-09-07T20:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Боевиков 425-го полка ВСУ "Скала" расстреливают на месте за попытки покинуть боевые позиции, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Как указал собеседник агентства, попадание в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" для боевиков ВСУ "означает верную смерть". По его словам, бывший военнослужащий "Скалы" рассказал о чудовищных условиях службы и беззаконии в полку. "Забирают телефоны, документы, за любое неповиновение командиру избивают до смерти. При попытке бегства с позиций военнослужащих расстреливают на месте. К личному составу относятся как к мясу", - привели в российских силовых структурах слова боевика, проходившего службу в "Скале".

https://ria.ru/20250515/vsu-2017019941.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, украина