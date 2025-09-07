https://ria.ru/20250907/vsu-2040304251.html
ВС России уничтожили ударный дрон ВСУ на Северском направлении
ВС России уничтожили ударный дрон ВСУ на Северском направлении
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск на Северском направлении уничтожили ударный гексакоптер ВСУ "Баба-Яга", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.09.2025
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск на Северском направлении уничтожили ударный гексакоптер ВСУ "Баба-Яга", сообщили в Минобороны России. "Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ходе ведения разведки уничтожили гексакоптер ВСУ, с помощью которого противник готовился помешать нашим действиям. Точным попаданием ударного дрон "Баба-Яга" был уничтожен, закрепив превосходство нашим дронов в "малом небе", - говорится в сообщении.
Операторы БПЛА уничтожили гексакоптер ВСУ «Баба-Яга» на Северском направлении