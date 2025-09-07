https://ria.ru/20250907/vsu-2040304251.html

ВС России уничтожили ударный дрон ВСУ на Северском направлении

ВС России уничтожили ударный дрон ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 07.09.2025

ВС России уничтожили ударный дрон ВСУ на Северском направлении

Операторы БПЛА "Южной" группировки войск на Северском направлении уничтожили ударный гексакоптер ВСУ "Баба-Яга", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.09.2025

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск на Северском направлении уничтожили ударный гексакоптер ВСУ "Баба-Яга", сообщили в Минобороны России. "Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ходе ведения разведки уничтожили гексакоптер ВСУ, с помощью которого противник готовился помешать нашим действиям. Точным попаданием ударного дрон "Баба-Яга" был уничтожен, закрепив превосходство нашим дронов в "малом небе", - говорится в сообщении.

северск

2025

