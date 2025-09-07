Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили ударный дрон ВСУ на Северском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 07.09.2025
ВС России уничтожили ударный дрон ВСУ на Северском направлении
ВС России уничтожили ударный дрон ВСУ на Северском направлении
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск на Северском направлении уничтожили ударный гексакоптер ВСУ "Баба-Яга", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.09.2025
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск на Северском направлении уничтожили ударный гексакоптер ВСУ "Баба-Яга", сообщили в Минобороны России. "Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ходе ведения разведки уничтожили гексакоптер ВСУ, с помощью которого противник готовился помешать нашим действиям. Точным попаданием ударного дрон "Баба-Яга" был уничтожен, закрепив превосходство нашим дронов в "малом небе", - говорится в сообщении.
безопасность, северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Операторы БПЛА уничтожили гексакоптер ВСУ «Баба-Яга» на Северском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск на Северском направлении уничтожили ударный гексакоптер ВСУ "Баба-Яга", сообщили в Минобороны России.
"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ходе ведения разведки уничтожили гексакоптер ВСУ, с помощью которого противник готовился помешать нашим действиям. Точным попаданием ударного дрон "Баба-Яга" был уничтожен, закрепив превосходство нашим дронов в "малом небе", - говорится в сообщении.
Подполье рассказало об ударах по военному городку ВСУ в Кривом Роге
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
