https://ria.ru/20250907/vsu-2040300619.html

В Курской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

В Курской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 07.09.2025

В Курской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

ВСУ атаковали Рыльск, есть пострадавший, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T17:38:00+03:00

2025-09-07T17:38:00+03:00

2025-09-07T18:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

рыльский район

курская область

рыльск

александр хинштейн

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ВСУ атаковали Рыльск, есть пострадавший, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."При обстреле Рыльска пострадал один мирный житель, 38-летний мужчина самостоятельно обратился в ЦРБ. У него ранение правого колена и акубаротравма", — написал он в Telegram-канале. Пострадавшему оказали помощь, от госпитализации он отказался.Хинштейн ранее заявлял, что ВСУ открыли огонь по городу днем в воскресенье, повреждены многоквартирный и частные дома, а также складское помещение. После полного освобождения Курской области от украинских боевиков противник продолжает обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рыльский район

курская область

рыльск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рыльский район, курская область, рыльск, александр хинштейн, вооруженные силы украины