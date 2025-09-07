https://ria.ru/20250907/vsu-2040300619.html
В Курской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
ВСУ атаковали Рыльск, есть пострадавший, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ВСУ атаковали Рыльск, есть пострадавший, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."При обстреле Рыльска пострадал один мирный житель, 38-летний мужчина самостоятельно обратился в ЦРБ. У него ранение правого колена и акубаротравма", — написал он в Telegram-канале. Пострадавшему оказали помощь, от госпитализации он отказался.Хинштейн ранее заявлял, что ВСУ открыли огонь по городу днем в воскресенье, повреждены многоквартирный и частные дома, а также складское помещение. После полного освобождения Курской области от украинских боевиков противник продолжает обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
