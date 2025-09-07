Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 07.09.2025 (обновлено: 18:01 07.09.2025)
В Курской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
В Курской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 07.09.2025
В Курской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
ВСУ атаковали Рыльск, есть пострадавший, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 07.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
рыльск
александр хинштейн
вооруженные силы украины
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ВСУ атаковали Рыльск, есть пострадавший, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."При обстреле Рыльска пострадал один мирный житель, 38-летний мужчина самостоятельно обратился в ЦРБ. У него ранение правого колена и акубаротравма", — написал он в Telegram-канале. Пострадавшему оказали помощь, от госпитализации он отказался.Хинштейн ранее заявлял, что ВСУ открыли огонь по городу днем в воскресенье, повреждены многоквартирный и частные дома, а также складское помещение. После полного освобождения Курской области от украинских боевиков противник продолжает обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
рыльский район
курская область
рыльск
происшествия, рыльский район, курская область, рыльск, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Рыльск, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ВСУ атаковали Рыльск, есть пострадавший, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"При обстреле Рыльска пострадал один мирный житель, 38-летний мужчина самостоятельно обратился в ЦРБ. У него ранение правого колена и акубаротравма", — написал он в Telegram-канале.
Пострадавшему оказали помощь, от госпитализации он отказался.
Хинштейн ранее заявлял, что ВСУ открыли огонь по городу днем в воскресенье, повреждены многоквартирный и частные дома, а также складское помещение.
После полного освобождения Курской области от украинских боевиков противник продолжает обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
