ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском

2025-09-07T16:04:00+03:00

2025-09-07T16:04:00+03:00

2025-09-07T17:27:00+03:00

ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Российские подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе активных наступательных действий артиллерийские расчёты нашей группировки поразили пункт управления БПЛА противника, что существенно снизило его возможности по корректировке огня и разведке", - говорится в сообщении. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки ведут постоянную боевую работу на переднем крае линии обороны противника, нанося серьёзный урон его инфраструктуре управления и средствам разведки. "Это создаёт благоприятные условия для продвигающихся вперед штурмовых подразделений", - подчеркнули в военном ведомстве.

2025

