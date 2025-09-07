Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 07.09.2025 (обновлено: 17:27 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/vsu-2040291877.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском - РИА Новости, 07.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
Российские подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населённого пункта Северск в ДНР, РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T16:04:00+03:00
2025-09-07T17:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040299013_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eadca1265161ed35b9663786100cc7f4.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Российские подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе активных наступательных действий артиллерийские расчёты нашей группировки поразили пункт управления БПЛА противника, что существенно снизило его возможности по корректировке огня и разведке", - говорится в сообщении. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки ведут постоянную боевую работу на переднем крае линии обороны противника, нанося серьёзный урон его инфраструктуре управления и средствам разведки. "Это создаёт благоприятные условия для продвигающихся вперед штурмовых подразделений", - подчеркнули в военном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ под Северском в ДНР
Подразделения "Южной" группировки российских войск поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны России
2025-09-07T16:04
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040299013_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2efb76d43a992b4579023a9fb004d3a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Российские подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе активных наступательных действий артиллерийские расчёты нашей группировки поразили пункт управления БПЛА противника, что существенно снизило его возможности по корректировке огня и разведке", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки ведут постоянную боевую работу на переднем крае линии обороны противника, нанося серьёзный урон его инфраструктуре управления и средствам разведки. "Это создаёт благоприятные условия для продвигающихся вперед штурмовых подразделений", - подчеркнули в военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала