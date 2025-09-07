https://ria.ru/20250907/vsu-2040291877.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском - РИА Новости, 07.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
Российские подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населённого пункта Северск в ДНР, РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T16:04:00+03:00
2025-09-07T16:04:00+03:00
2025-09-07T17:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040299013_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eadca1265161ed35b9663786100cc7f4.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Российские подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе активных наступательных действий артиллерийские расчёты нашей группировки поразили пункт управления БПЛА противника, что существенно снизило его возможности по корректировке огня и разведке", - говорится в сообщении. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки ведут постоянную боевую работу на переднем крае линии обороны противника, нанося серьёзный урон его инфраструктуре управления и средствам разведки. "Это создаёт благоприятные условия для продвигающихся вперед штурмовых подразделений", - подчеркнули в военном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040299013_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2efb76d43a992b4579023a9fb004d3a0.jpg
Уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ под Северском в ДНР
Подразделения "Южной" группировки российских войск поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны России
2025-09-07T16:04
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском в ДНР