https://ria.ru/20250907/vsu-2040254143.html

ВС России уничтожили пункты ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ВС России уничтожили пункты ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 07.09.2025

ВС России уничтожили пункты ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Артиллеристы 88-й отдельной мотострелковой бригады "Южной группировки войск за одну ночь уничтожили два пункта управления беспилотниками украинских войск на... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T10:05:00+03:00

2025-09-07T10:05:00+03:00

2025-09-07T10:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Артиллеристы 88-й отдельной мотострелковой бригады "Южной группировки войск за одну ночь уничтожили два пункта управления беспилотниками украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки были обнаружены места запуска и управления БпЛА ВСУ. Координаты целей были переданы артиллеристам. Точными ударами из гаубицы “Мста-Б” оба объекта вместе с находившейся там живой силой противника были уничтожены", — отметили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что расчёты гаубиц демонстрируют высокую слаженность и мастерство, уверенно поражая как движущиеся цели, так и укреплённые позиции противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, безопасность