ВС России уничтожили пункты ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили пункты ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 07.09.2025
ВС России уничтожили пункты ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Артиллеристы 88-й отдельной мотострелковой бригады "Южной группировки войск за одну ночь уничтожили два пункта управления беспилотниками украинских войск на...
ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Артиллеристы 88-й отдельной мотострелковой бригады "Южной группировки войск за одну ночь уничтожили два пункта управления беспилотниками украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки были обнаружены места запуска и управления БпЛА ВСУ. Координаты целей были переданы артиллеристам. Точными ударами из гаубицы “Мста-Б” оба объекта вместе с находившейся там живой силой противника были уничтожены", — отметили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что расчёты гаубиц демонстрируют высокую слаженность и мастерство, уверенно поражая как движущиеся цели, так и укреплённые позиции противника.
ВС России уничтожили пункты ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
