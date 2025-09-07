Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункты ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 07.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 07.09.2025
ВС России уничтожили пункты ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Артиллеристы 88-й отдельной мотострелковой бригады "Южной группировки войск за одну ночь уничтожили два пункта управления беспилотниками украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки были обнаружены места запуска и управления БпЛА ВСУ. Координаты целей были переданы артиллеристам. Точными ударами из гаубицы “Мста-Б” оба объекта вместе с находившейся там живой силой противника были уничтожены", — отметили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что расчёты гаубиц демонстрируют высокую слаженность и мастерство, уверенно поражая как движущиеся цели, так и укреплённые позиции противника.
вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа расчета РСЗО "Град"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Артиллеристы 88-й отдельной мотострелковой бригады "Южной группировки войск за одну ночь уничтожили два пункта управления беспилотниками украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки были обнаружены места запуска и управления БпЛА ВСУ. Координаты целей были переданы артиллеристам. Точными ударами из гаубицы “Мста-Б” оба объекта вместе с находившейся там живой силой противника были уничтожены", — отметили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что расчёты гаубиц демонстрируют высокую слаженность и мастерство, уверенно поражая как движущиеся цели, так и укреплённые позиции противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Вооруженные силы Украины
Россия
Безопасность
 
 
