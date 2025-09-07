Рейтинг@Mail.ru
Российские войска атаковали иностранных наемников в Харьковской области - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/vsu-2040251752.html
Российские войска атаковали иностранных наемников в Харьковской области
Российские войска атаковали иностранных наемников в Харьковской области - РИА Новости, 07.09.2025
Российские войска атаковали иностранных наемников в Харьковской области
Удары нанесены по подразделениям иностранцев, а также ВСУ и ангару с гусеничной техникой в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T09:31:00+03:00
2025-09-07T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
харьков
балаклея
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:92:3113:1843_1920x0_80_0_0_74e3743b6341684005462d44399f7a3a.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены по подразделениям иностранцев, а также ВСУ и ангару с гусеничной техникой в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По данным Лебедева, в результате ударов в городе Богодухов была повреждена самоходная артиллерийская установка (САУ). "Харьковская область: пригород Харькова - удар по подразделению с иностранцами (вероятно, марокканцы, франкоговорящие). Богодухов - поражён ангар с гусеничной техникой и САУ (от 7 до 9 единиц). (Город - ред.) Балаклея - прилёт по подразделению ВСУ (около 50 человек)", - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
харьков
балаклея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c24faa111012e71ab8fa6d8fa87a5b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, харьков, балаклея, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Харьков, Балаклея, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска атаковали иностранных наемников в Харьковской области

ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены по подразделениям иностранцев, а также ВСУ и ангару с гусеничной техникой в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По данным Лебедева, в результате ударов в городе Богодухов была повреждена самоходная артиллерийская установка (САУ).
"Харьковская область: пригород Харькова - удар по подразделению с иностранцами (вероятно, марокканцы, франкоговорящие). Богодухов - поражён ангар с гусеничной техникой и САУ (от 7 до 9 единиц). (Город - ред.) Балаклея - прилёт по подразделению ВСУ (около 50 человек)", - добавил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьХарьковБалаклеяСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала