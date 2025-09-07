https://ria.ru/20250907/vsu-2040251752.html

Российские войска атаковали иностранных наемников в Харьковской области

Российские войска атаковали иностранных наемников в Харьковской области - РИА Новости, 07.09.2025

Российские войска атаковали иностранных наемников в Харьковской области

07.09.2025

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены по подразделениям иностранцев, а также ВСУ и ангару с гусеничной техникой в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По данным Лебедева, в результате ударов в городе Богодухов была повреждена самоходная артиллерийская установка (САУ). "Харьковская область: пригород Харькова - удар по подразделению с иностранцами (вероятно, марокканцы, франкоговорящие). Богодухов - поражён ангар с гусеничной техникой и САУ (от 7 до 9 единиц). (Город - ред.) Балаклея - прилёт по подразделению ВСУ (около 50 человек)", - добавил Лебедев.

