Подполье рассказало об ударах ВС России по зданию с наемниками ВСУ в Сумах - РИА Новости, 07.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 07.09.2025
Подполье рассказало об ударах ВС России по зданию с наемниками ВСУ в Сумах
Удары нанесены по подразделению ВСУ, зданию с иностранными наемниками и местом сборки беспилотников в Сумах и Сумской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 07.09.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
курская область
сумы
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены по подразделению ВСУ, зданию с иностранными наемниками и местом сборки беспилотников в Сумах и Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумская область. Район границы с Курской областью — поражено подразделение ВСУ: до 15 единиц техники и до 70 человек. Окрестности Сум — прилёт в пансионат с иностранными наёмниками. Сумы — удар по ангару с техникой. Сумы — уничтожено ПВО "Гепард" и расчёт артиллерии (2 установки). Роменский район — уничтожено подразделение, переброшенное на усиление. Шостка — поражено место сборки БПЛА, уничтожены пилоты дронов и иностранные инженеры", - заявил собеседник агентства. По его словам, также был разбит цех по производству двигателей для БПЛА и нанесены удары по складу мин и снарядов на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Там был зафиксирован удар в районе аэропорта с последующей детонацией, добавил Лебедев.
сумская область, курская область, сумы, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Курская область, Сумы, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Боевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены по подразделению ВСУ, зданию с иностранными наемниками и местом сборки беспилотников в Сумах и Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сумская область. Район границы с Курской областью — поражено подразделение ВСУ: до 15 единиц техники и до 70 человек. Окрестности Сум — прилёт в пансионат с иностранными наёмниками. Сумы — удар по ангару с техникой. Сумы — уничтожено ПВО "Гепард" и расчёт артиллерии (2 установки). Роменский район — уничтожено подразделение, переброшенное на усиление. Шостка — поражено место сборки БПЛА, уничтожены пилоты дронов и иностранные инженеры", - заявил собеседник агентства.
По его словам, также был разбит цех по производству двигателей для БПЛА и нанесены удары по складу мин и снарядов на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Там был зафиксирован удар в районе аэропорта с последующей детонацией, добавил Лебедев.
