Подполье рассказало об ударах ВС России по зданию с наемниками ВСУ в Сумах
2025-09-07T09:29:00+03:00
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены по подразделению ВСУ, зданию с иностранными наемниками и местом сборки беспилотников в Сумах и Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумская область. Район границы с Курской областью — поражено подразделение ВСУ: до 15 единиц техники и до 70 человек. Окрестности Сум — прилёт в пансионат с иностранными наёмниками. Сумы — удар по ангару с техникой. Сумы — уничтожено ПВО "Гепард" и расчёт артиллерии (2 установки). Роменский район — уничтожено подразделение, переброшенное на усиление. Шостка — поражено место сборки БПЛА, уничтожены пилоты дронов и иностранные инженеры", - заявил собеседник агентства. По его словам, также был разбит цех по производству двигателей для БПЛА и нанесены удары по складу мин и снарядов на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Там был зафиксирован удар в районе аэропорта с последующей детонацией, добавил Лебедев.
