Подполье рассказало об ударах ВС России по ангарам ВСУ в Киеве

Подполье рассказало об ударах ВС России по ангарам ВСУ в Киеве

2025-09-07T09:27:00+03:00

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены по заводу ремонта тяжелой техники и ангарам для ремонта самолетов ВСУ в Киеве и Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Киев и Киевская область. Буча — удар по заводу ремонта тяжелой техники. Гостомель — взрывы в направлении военного аэродрома. Киев — поражено производство, связанное с ракетной тематикой. Киев — удары по ангарам с ремонтом самолетов и подвесками для ракет натовского калибра", - заявил собеседник агентства. По его словам, также нанесен удар в районе военного аэродрома в Кульбакино Николаевской области.

