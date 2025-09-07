https://ria.ru/20250907/vsu-2040251407.html
Подполье рассказало об ударах ВС России по ангарам ВСУ в Киеве
Подполье рассказало об ударах ВС России по ангарам ВСУ в Киеве - РИА Новости, 07.09.2025
Подполье рассказало об ударах ВС России по ангарам ВСУ в Киеве
Удары нанесены по заводу ремонта тяжелой техники и ангарам для ремонта самолетов ВСУ в Киеве и Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 07.09.2025
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены по заводу ремонта тяжелой техники и ангарам для ремонта самолетов ВСУ в Киеве и Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Киев и Киевская область. Буча — удар по заводу ремонта тяжелой техники. Гостомель — взрывы в направлении военного аэродрома. Киев — поражено производство, связанное с ракетной тематикой. Киев — удары по ангарам с ремонтом самолетов и подвесками для ракет натовского калибра", - заявил собеседник агентства. По его словам, также нанесен удар в районе военного аэродрома в Кульбакино Николаевской области.
