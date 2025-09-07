Рейтинг@Mail.ru
Подполье рассказало об ударах ВС России по ангарам ВСУ в Киеве - РИА Новости, 07.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 07.09.2025
Подполье рассказало об ударах ВС России по ангарам ВСУ в Киеве
Подполье рассказало об ударах ВС России по ангарам ВСУ в Киеве - РИА Новости, 07.09.2025
Подполье рассказало об ударах ВС России по ангарам ВСУ в Киеве
Удары нанесены по заводу ремонта тяжелой техники и ангарам для ремонта самолетов ВСУ в Киеве и Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 07.09.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сергей лебедев
киев
киевская область
николаевская область
безопасность
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены по заводу ремонта тяжелой техники и ангарам для ремонта самолетов ВСУ в Киеве и Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Киев и Киевская область. Буча — удар по заводу ремонта тяжелой техники. Гостомель — взрывы в направлении военного аэродрома. Киев — поражено производство, связанное с ракетной тематикой. Киев — удары по ангарам с ремонтом самолетов и подвесками для ракет натовского калибра", - заявил собеседник агентства. По его словам, также нанесен удар в районе военного аэродрома в Кульбакино Николаевской области.
киев
киевская область
николаевская область
Подполье рассказало об ударах ВС России по ангарам ВСУ в Киеве

ВС РФ нанесли удары по заводу и ангарам по ремонту техники ВСУ в Киеве и области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены по заводу ремонта тяжелой техники и ангарам для ремонта самолетов ВСУ в Киеве и Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Киев и Киевская область. Буча — удар по заводу ремонта тяжелой техники. Гостомель — взрывы в направлении военного аэродрома. Киев — поражено производство, связанное с ракетной тематикой. Киев — удары по ангарам с ремонтом самолетов и подвесками для ракет натовского калибра", - заявил собеседник агентства.
По его словам, также нанесен удар в районе военного аэродрома в Кульбакино Николаевской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевКиевКиевская областьНиколаевская областьБезопасность
 
 
