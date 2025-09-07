https://ria.ru/20250907/vsu-2040245488.html

Боец рассказал, для чего ВСУ используют "Птиц Мадьяра" под Константиновкой

Боец рассказал, для чего ВСУ используют "Птиц Мадьяра" под Константиновкой - РИА Новости, 07.09.2025

Боец рассказал, для чего ВСУ используют "Птиц Мадьяра" под Константиновкой

ВСУ для создания видимости боеспособности временно затыкают дыры в обороне на константиновском направлении элитными подразделениями БПЛА, такими, как "Птицы... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T08:37:00+03:00

2025-09-07T08:37:00+03:00

2025-09-07T08:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg

ПОПАСНАЯ, 7 сен - РИА Новости. ВСУ для создания видимости боеспособности временно затыкают дыры в обороне на константиновском направлении элитными подразделениями БПЛА, такими, как "Птицы Мадяра", сообщил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки российских войск, с позывным "Вестер". "Недавно в "командировку" на константиновское направление приезжали "Птицы Мадяра". Работа БПЛА противника активизировалась, но носила такой локальный характер. Я так предполагаю, это пыль в глаза, так сказать, потому что они приехали, дня три-четыре отработали на одном участке и потом подвинулись на фланг, там поработали, потом сместились дальше. Таким вот образом они пытаются создать впечатление боеспособности подразделений, стоящих на нашем (константиновском - ред.) направлении", - рассказал "Вестер". Собеседник агентства уточнил, что такой тактикой противник пытается замедлить продвижение российских войск в направлении Константиновки, потому что пехотные подразделения ВСУ не могут оказывать жесткое сопротивление. Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250903/zelenskij-2039383518.html

константиновка

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константиновка, донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф