Боец рассказал, для чего ВСУ используют "Птиц Мадьяра" под Константиновкой
Боец рассказал, для чего ВСУ используют "Птиц Мадьяра" под Константиновкой - РИА Новости, 07.09.2025
Боец рассказал, для чего ВСУ используют "Птиц Мадьяра" под Константиновкой
ВСУ для создания видимости боеспособности временно затыкают дыры в обороне на константиновском направлении элитными подразделениями БПЛА, такими, как "Птицы... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T08:37:00+03:00
2025-09-07T08:37:00+03:00
2025-09-07T08:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ПОПАСНАЯ, 7 сен - РИА Новости. ВСУ для создания видимости боеспособности временно затыкают дыры в обороне на константиновском направлении элитными подразделениями БПЛА, такими, как "Птицы Мадяра", сообщил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки российских войск, с позывным "Вестер". "Недавно в "командировку" на константиновское направление приезжали "Птицы Мадяра". Работа БПЛА противника активизировалась, но носила такой локальный характер. Я так предполагаю, это пыль в глаза, так сказать, потому что они приехали, дня три-четыре отработали на одном участке и потом подвинулись на фланг, там поработали, потом сместились дальше. Таким вот образом они пытаются создать впечатление боеспособности подразделений, стоящих на нашем (константиновском - ред.) направлении", - рассказал "Вестер". Собеседник агентства уточнил, что такой тактикой противник пытается замедлить продвижение российских войск в направлении Константиновки, потому что пехотные подразделения ВСУ не могут оказывать жесткое сопротивление. Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
константиновка
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
Новости
ru-RU
Боец рассказал, для чего ВСУ используют "Птиц Мадьяра" под Константиновкой
ВСУ используют "Птиц Мадьяра" для видимости боеспособности под Константиновкой