Боец рассказал, для чего ВСУ используют "Птиц Мадьяра" под Константиновкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 07.09.2025
Боец рассказал, для чего ВСУ используют "Птиц Мадьяра" под Константиновкой
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ПОПАСНАЯ, 7 сен - РИА Новости. ВСУ для создания видимости боеспособности временно затыкают дыры в обороне на константиновском направлении элитными подразделениями БПЛА, такими, как "Птицы Мадяра", сообщил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки российских войск, с позывным "Вестер". "Недавно в "командировку" на константиновское направление приезжали "Птицы Мадяра". Работа БПЛА противника активизировалась, но носила такой локальный характер. Я так предполагаю, это пыль в глаза, так сказать, потому что они приехали, дня три-четыре отработали на одном участке и потом подвинулись на фланг, там поработали, потом сместились дальше. Таким вот образом они пытаются создать впечатление боеспособности подразделений, стоящих на нашем (константиновском - ред.) направлении", - рассказал "Вестер". Собеседник агентства уточнил, что такой тактикой противник пытается замедлить продвижение российских войск в направлении Константиновки, потому что пехотные подразделения ВСУ не могут оказывать жесткое сопротивление. Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
константиновка
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
константиновка, донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Дзержинск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника. Архивное фото
ПОПАСНАЯ, 7 сен - РИА Новости. ВСУ для создания видимости боеспособности временно затыкают дыры в обороне на константиновском направлении элитными подразделениями БПЛА, такими, как "Птицы Мадяра", сообщил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки российских войск, с позывным "Вестер".
"Недавно в "командировку" на константиновское направление приезжали "Птицы Мадяра". Работа БПЛА противника активизировалась, но носила такой локальный характер. Я так предполагаю, это пыль в глаза, так сказать, потому что они приехали, дня три-четыре отработали на одном участке и потом подвинулись на фланг, там поработали, потом сместились дальше. Таким вот образом они пытаются создать впечатление боеспособности подразделений, стоящих на нашем (константиновском - ред.) направлении", - рассказал "Вестер".
Собеседник агентства уточнил, что такой тактикой противник пытается замедлить продвижение российских войск в направлении Константиновки, потому что пехотные подразделения ВСУ не могут оказывать жесткое сопротивление.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаДзержинск (Донецкая область)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
