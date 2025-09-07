https://ria.ru/20250907/vsu-2040238997.html
Боевики ВСУ под Садками отказались воевать из-за проблем с едой
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Боевики 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Садки в Сумской области отказались выдвигаться на передовые позиции из-за проблем с доставкой провианта и ротацией, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В районе Садков военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады массово отказываются выдвигаться на передовые позиции из-за отсутствия налаженной логистики", - сказал собеседник агентства. По его словам, провизии, которую можно взять с собой, боевикам ВСУ хватает менее чем на три дня, после чего им "приходится по несколько дней выпрашивать "посылки" с продовольствием, не говоря уже о ротации". Ранее в российских силовых структурах заявили РИА Новости, что группу военных 80-й бригады по ошибке атаковали колумбийские наемники. Между тем сообщалось, что группа боевиков 80-й бригады в районе Садков попала в окружение.
