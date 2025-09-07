https://ria.ru/20250907/vsu-2040238997.html

Боевики ВСУ под Садками отказались воевать из-за проблем с едой

Боевики ВСУ под Садками отказались воевать из-за проблем с едой - РИА Новости, 07.09.2025

Боевики ВСУ под Садками отказались воевать из-за проблем с едой

Боевики 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Садки в Сумской области отказались выдвигаться на передовые позиции из-за проблем с... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T06:39:00+03:00

2025-09-07T06:39:00+03:00

2025-09-07T06:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Боевики 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Садки в Сумской области отказались выдвигаться на передовые позиции из-за проблем с доставкой провианта и ротацией, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В районе Садков военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады массово отказываются выдвигаться на передовые позиции из-за отсутствия налаженной логистики", - сказал собеседник агентства. По его словам, провизии, которую можно взять с собой, боевикам ВСУ хватает менее чем на три дня, после чего им "приходится по несколько дней выпрашивать "посылки" с продовольствием, не говоря уже о ротации". Ранее в российских силовых структурах заявили РИА Новости, что группу военных 80-й бригады по ошибке атаковали колумбийские наемники. Между тем сообщалось, что группа боевиков 80-й бригады в районе Садков попала в окружение.

https://ria.ru/20250907/spetsnaz-2040238846.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, вооруженные силы украины