https://ria.ru/20250907/vsu-2040236981.html

Названо количество подразделений латиноамериканских наемников в составе ВСУ

Названо количество подразделений латиноамериканских наемников в составе ВСУ - РИА Новости, 07.09.2025

Названо количество подразделений латиноамериканских наемников в составе ВСУ

По меньшей мере пять подразделений латиноамериканских наемников воюют в рядах ВСУ, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T05:34:00+03:00

2025-09-07T05:34:00+03:00

2025-09-07T05:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

колумбия

симон боливар

густаво петро

николай тавдумадзе (посол рф в боготе )

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. По меньшей мере пять подразделений латиноамериканских наемников воюют в рядах ВСУ, выяснило РИА Новости. По данным на порталах по вербовке наемников и страницах в соцсетях, на Украине воюют батальон имени Симона Боливара, подразделение "Специальная латинская бригада", отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота "Змей" и батальон Tormenta Hispana. При этом некоторые латиноамериканцы воюют в индивидуальном качестве в составе иных подразделений ВСУ. Так, РИА Новости ранее выяснило по данным в соцсетях, что на Украине ликвидировали четверых мексиканских наемников, воевавших на стороне ВСУ в бригадах "Магура" и "Хартия". В конце августа МИД Колумбии признал, что многие граждане страны отправляются на Украину для участия в конфликте и получения навыков ведения боевых действий. На этом фоне президент республики Густаво Петро обратился в конгресс с ходатайством срочно рассмотреть законопроект о присоединении к конвенции о запрете наемничества 1989 года.Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.

https://ria.ru/20250907/vsu-2040234004.html

https://ria.ru/20250906/spetsoperatsiya-2040137946.html

украина

россия

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, колумбия, симон боливар, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины