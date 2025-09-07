Названо количество подразделений латиноамериканских наемников в составе ВСУ
В ВСУ воюют не менее пяти подразделений латиноамериканских наемников
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. По меньшей мере пять подразделений латиноамериканских наемников воюют в рядах ВСУ, выяснило РИА Новости.
По данным на порталах по вербовке наемников и страницах в соцсетях, на Украине воюют батальон имени Симона Боливара, подразделение "Специальная латинская бригада", отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота "Змей" и батальон Tormenta Hispana.
При этом некоторые латиноамериканцы воюют в индивидуальном качестве в составе иных подразделений ВСУ. Так, РИА Новости ранее выяснило по данным в соцсетях, что на Украине ликвидировали четверых мексиканских наемников, воевавших на стороне ВСУ в бригадах "Магура" и "Хартия".
В конце августа МИД Колумбии признал, что многие граждане страны отправляются на Украину для участия в конфликте и получения навыков ведения боевых действий. На этом фоне президент республики Густаво Петро обратился в конгресс с ходатайством срочно рассмотреть законопроект о присоединении к конвенции о запрете наемничества 1989 года.
Как сообщали в российских силовых структурах, наемники из Мексики и Колумбии обучались использованию ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ ради получения навыков пилотирования дронов, чтобы затем передать эти знания международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.