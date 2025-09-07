Рейтинг@Mail.ru
Названо количество подразделений латиноамериканских наемников в составе ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 07.09.2025
Названо количество подразделений латиноамериканских наемников в составе ВСУ
Названо количество подразделений латиноамериканских наемников в составе ВСУ - РИА Новости, 07.09.2025
Названо количество подразделений латиноамериканских наемников в составе ВСУ
По меньшей мере пять подразделений латиноамериканских наемников воюют в рядах ВСУ, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2025
специальная военная операция на украине
украина
россия
колумбия
симон боливар
густаво петро
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
вооруженные силы украины
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. По меньшей мере пять подразделений латиноамериканских наемников воюют в рядах ВСУ, выяснило РИА Новости. По данным на порталах по вербовке наемников и страницах в соцсетях, на Украине воюют батальон имени Симона Боливара, подразделение "Специальная латинская бригада", отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота "Змей" и батальон Tormenta Hispana. При этом некоторые латиноамериканцы воюют в индивидуальном качестве в составе иных подразделений ВСУ. Так, РИА Новости ранее выяснило по данным в соцсетях, что на Украине ликвидировали четверых мексиканских наемников, воевавших на стороне ВСУ в бригадах "Магура" и "Хартия". В конце августа МИД Колумбии признал, что многие граждане страны отправляются на Украину для участия в конфликте и получения навыков ведения боевых действий. На этом фоне президент республики Густаво Петро обратился в конгресс с ходатайством срочно рассмотреть законопроект о присоединении к конвенции о запрете наемничества 1989 года.Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
украина, россия, колумбия, симон боливар, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Колумбия, Симон Боливар, Густаво Петро, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Вооруженные силы Украины
Названо количество подразделений латиноамериканских наемников в составе ВСУ

В ВСУ воюют не менее пяти подразделений латиноамериканских наемников

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. По меньшей мере пять подразделений латиноамериканских наемников воюют в рядах ВСУ, выяснило РИА Новости.
По данным на порталах по вербовке наемников и страницах в соцсетях, на Украине воюют батальон имени Симона Боливара, подразделение "Специальная латинская бригада", отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота "Змей" и батальон Tormenta Hispana.
Украинские военнослужащие
Разведчик рассказал, наемники из каких стран воюют за ВСУ
04:08
При этом некоторые латиноамериканцы воюют в индивидуальном качестве в составе иных подразделений ВСУ. Так, РИА Новости ранее выяснило по данным в соцсетях, что на Украине ликвидировали четверых мексиканских наемников, воевавших на стороне ВСУ в бригадах "Магура" и "Хартия".
В конце августа МИД Колумбии признал, что многие граждане страны отправляются на Украину для участия в конфликте и получения навыков ведения боевых действий. На этом фоне президент республики Густаво Петро обратился в конгресс с ходатайством срочно рассмотреть законопроект о присоединении к конвенции о запрете наемничества 1989 года.

Как сообщали в российских силовых структурах, наемники из Мексики и Колумбии обучались использованию ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ ради получения навыков пилотирования дронов, чтобы затем передать эти знания международным преступным сообществам, таким как наркокартели.

Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
Боец о штурме Антоновского железнодорожного моста
Боец рассказал об уничтожении ДРГ ВСУ на Антоновском мосту
Вчера, 07:23
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКолумбияСимон БоливарГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы Украины
 
 
