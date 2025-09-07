Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о мародерстве боевиков ВСУ в Купянске - РИА Новости, 07.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:47 07.09.2025
Боец рассказал о мародерстве боевиков ВСУ в Купянске
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Украинские боевики переодеваются в гражданских и отбирают имущество у жителей Купянска, сообщил РИА Новости командир FPV-расчета, руководитель технического отдела Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" ВС России с позывным "Чекист". "Были замечены, и неоднократно, военнослужащие Украины, которые просто элементарно переодевались в гражданских, ходили по городу спокойно, без всяких, так сказать, перебежек. Были замечены захваты частной собственности, техники, домов", - рассказал агентству "Чекист". Также, по словам военнослужащего, ВСУ используют гражданские машины для передвижения по Купянску. "Мы же не можем просто полететь, потому что кто-то сказал, что на этом пикапе катаются ВСУшники. Нам нужно подтверждение... А что отличает гражданскую от военной (техники - ред.) в данном случае? Это только наличие военнослужащего непосредственно в этой технике", - объяснил "Чекист".
украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Украинские боевики переодеваются в гражданских и отбирают имущество у жителей Купянска, сообщил РИА Новости командир FPV-расчета, руководитель технического отдела Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" ВС России с позывным "Чекист".
"Были замечены, и неоднократно, военнослужащие Украины, которые просто элементарно переодевались в гражданских, ходили по городу спокойно, без всяких, так сказать, перебежек. Были замечены захваты частной собственности, техники, домов", - рассказал агентству "Чекист".
Также, по словам военнослужащего, ВСУ используют гражданские машины для передвижения по Купянску.
"Мы же не можем просто полететь, потому что кто-то сказал, что на этом пикапе катаются ВСУшники. Нам нужно подтверждение... А что отличает гражданскую от военной (техники - ред.) в данном случае? Это только наличие военнослужащего непосредственно в этой технике", - объяснил "Чекист".
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
