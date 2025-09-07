https://ria.ru/20250907/vsu-2040235771.html

Боец рассказал о мародерстве боевиков ВСУ в Купянске

Украинские боевики переодеваются в гражданских и отбирают имущество у жителей Купянска, сообщил РИА Новости командир FPV-расчета, руководитель технического... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T04:47:00+03:00

БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Украинские боевики переодеваются в гражданских и отбирают имущество у жителей Купянска, сообщил РИА Новости командир FPV-расчета, руководитель технического отдела Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" ВС России с позывным "Чекист". "Были замечены, и неоднократно, военнослужащие Украины, которые просто элементарно переодевались в гражданских, ходили по городу спокойно, без всяких, так сказать, перебежек. Были замечены захваты частной собственности, техники, домов", - рассказал агентству "Чекист". Также, по словам военнослужащего, ВСУ используют гражданские машины для передвижения по Купянску. "Мы же не можем просто полететь, потому что кто-то сказал, что на этом пикапе катаются ВСУшники. Нам нужно подтверждение... А что отличает гражданскую от военной (техники - ред.) в данном случае? Это только наличие военнослужащего непосредственно в этой технике", - объяснил "Чекист".

