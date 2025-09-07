https://ria.ru/20250907/vsu-2040234004.html

Разведчик рассказал, наемники из каких стран воюют за ВСУ

Разведчик рассказал, наемники из каких стран воюют за ВСУ - РИА Новости, 07.09.2025

Разведчик рассказал, наемники из каких стран воюют за ВСУ

Наемники из Польши, Румынии и Болгарии воюют на стороне боевиков киевского режима, сообщил РИА Новости боец военной разведки группировки войск "Днепр" ВС РФ с...

ГЕНИЧЕСК, 7 сен - РИА Новости. Наемники из Польши, Румынии и Болгарии воюют на стороне боевиков киевского режима, сообщил РИА Новости боец военной разведки группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Дондос". "Были поляки, румыны и еще какие там - болгары вроде как. У них мотивация - деньги. У ВСУ… их заставляют это (воевать - ред.) делать, а эти (наемники) приходят за деньгами, которые им платят", - сказал "Дондос". По словам собеседника агентства, далеко не все иностранные наемники успевают получить обещанные киевским режимом гонорары, так как зачастую оказываются ликвидированы ВС РФ до перечисления денежных выплат. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

