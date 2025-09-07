Рейтинг@Mail.ru
Пленный солдат ВСУ рассказал, как лежал в госпитале с наемниками - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 07.09.2025 (обновлено: 17:19 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/vsu--2040293061.html
Пленный солдат ВСУ рассказал, как лежал в госпитале с наемниками
Пленный солдат ВСУ рассказал, как лежал в госпитале с наемниками - РИА Новости, 07.09.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал, как лежал в госпитале с наемниками
Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, как лежал в госпитале с латиноамериканскими наёмниками из 47-ой бригады. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T16:21:00+03:00
2025-09-07T17:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040298545_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b49da2a3f349a78fbd88f0be6c1476b3.jpg
КУРСК, 7 сен — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, как лежал в госпитале с латиноамериканскими наёмниками из 47-ой бригады. "Я попадаю в 61-й военный госпиталь Белопольского района СМТ Николаевка (Сумская область Украины)... Были иностранцы, они рассказывали, что они с "Магуры". "Магура" - это 47-я бригада. Был, по-моему, колумбиец один, был парагваец и был аргентинец", — рассказал пленный. Хвостик признался, что удивился, когда наёмников положили в одну палату с военнослужащими ВСУ, подчеркнув, что они разговаривали исключительно на испанском. Пленный добавил, что слышал о том, что в 47-ой бригаде есть испаноязычный батальон. "Именно что у нас в палату их чего-то положили. Я думал, для таких иностранцев делают отдельные палаты... Один врач говорил, пацаны не удивляйтесь, что это не впервой", — сказал Хвостик.
https://ria.ru/20250906/plennyj-2040142224.html
https://ria.ru/20250828/ukraina-2038101883.html
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пленный ВСУ о том, как лежал в госпитале в Сумской области с латиноамериканскими наемниками
Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, как лежал в госпитале в Сумской области с латиноамериканскими наемниками из 47-й бригады ВСУ.
2025-09-07T16:21
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040298545_242:0:1682:1080_1920x0_80_0_0_bc8b3a576c3f7d350cf031c3256c5fb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный солдат ВСУ рассказал, как лежал в госпитале с наемниками

Солдат ВСУ попал в госпиталь с наемниками бригады "Магура" из Латинской Америки

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 7 сен — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, как лежал в госпитале с латиноамериканскими наёмниками из 47-ой бригады.
"Я попадаю в 61-й военный госпиталь Белопольского района СМТ Николаевка (Сумская область Украины)... Были иностранцы, они рассказывали, что они с "Магуры". "Магура" - это 47-я бригада. Был, по-моему, колумбиец один, был парагваец и был аргентинец", — рассказал пленный.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Украинский пленный рассказал о бегстве мобилизованных из учебных центров
Вчера, 08:35
Хвостик признался, что удивился, когда наёмников положили в одну палату с военнослужащими ВСУ, подчеркнув, что они разговаривали исключительно на испанском. Пленный добавил, что слышал о том, что в 47-ой бригаде есть испаноязычный батальон.
"Именно что у нас в палату их чего-то положили. Я думал, для таких иностранцев делают отдельные палаты... Один врач говорил, пацаны не удивляйтесь, что это не впервой", — сказал Хвостик.
Раненный украинский солдат - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Пленный боец ВСУ рассказал о службе с иностранными наемниками
28 августа, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала