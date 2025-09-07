https://ria.ru/20250907/vsu--2040293061.html

Пленный солдат ВСУ рассказал, как лежал в госпитале с наемниками

Пленный солдат ВСУ рассказал, как лежал в госпитале с наемниками - РИА Новости, 07.09.2025

Пленный солдат ВСУ рассказал, как лежал в госпитале с наемниками

Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, как лежал в госпитале с латиноамериканскими наёмниками из 47-ой бригады. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T16:21:00+03:00

2025-09-07T16:21:00+03:00

2025-09-07T17:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040298545_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b49da2a3f349a78fbd88f0be6c1476b3.jpg

КУРСК, 7 сен — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, как лежал в госпитале с латиноамериканскими наёмниками из 47-ой бригады. "Я попадаю в 61-й военный госпиталь Белопольского района СМТ Николаевка (Сумская область Украины)... Были иностранцы, они рассказывали, что они с "Магуры". "Магура" - это 47-я бригада. Был, по-моему, колумбиец один, был парагваец и был аргентинец", — рассказал пленный. Хвостик признался, что удивился, когда наёмников положили в одну палату с военнослужащими ВСУ, подчеркнув, что они разговаривали исключительно на испанском. Пленный добавил, что слышал о том, что в 47-ой бригаде есть испаноязычный батальон. "Именно что у нас в палату их чего-то положили. Я думал, для таких иностранцев делают отдельные палаты... Один врач говорил, пацаны не удивляйтесь, что это не впервой", — сказал Хвостик.

https://ria.ru/20250906/plennyj-2040142224.html

https://ria.ru/20250828/ukraina-2038101883.html

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный ВСУ о том, как лежал в госпитале в Сумской области с латиноамериканскими наемниками Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, как лежал в госпитале в Сумской области с латиноамериканскими наемниками из 47-й бригады ВСУ. 2025-09-07T16:21 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, украина, вооруженные силы украины