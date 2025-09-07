https://ria.ru/20250907/vsu--2040293061.html
Пленный солдат ВСУ рассказал, как лежал в госпитале с наемниками
Пленный солдат ВСУ рассказал, как лежал в госпитале с наемниками - РИА Новости, 07.09.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал, как лежал в госпитале с наемниками
Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, как лежал в госпитале с латиноамериканскими наёмниками из 47-ой бригады.
КУРСК, 7 сен — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, как лежал в госпитале с латиноамериканскими наёмниками из 47-ой бригады. "Я попадаю в 61-й военный госпиталь Белопольского района СМТ Николаевка (Сумская область Украины)... Были иностранцы, они рассказывали, что они с "Магуры". "Магура" - это 47-я бригада. Был, по-моему, колумбиец один, был парагваец и был аргентинец", — рассказал пленный. Хвостик признался, что удивился, когда наёмников положили в одну палату с военнослужащими ВСУ, подчеркнув, что они разговаривали исключительно на испанском. Пленный добавил, что слышал о том, что в 47-ой бригаде есть испаноязычный батальон. "Именно что у нас в палату их чего-то положили. Я думал, для таких иностранцев делают отдельные палаты... Один врач говорил, пацаны не удивляйтесь, что это не впервой", — сказал Хвостик.
Пленный ВСУ о том, как лежал в госпитале в Сумской области с латиноамериканскими наемниками
Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, как лежал в госпитале в Сумской области с латиноамериканскими наемниками из 47-й бригады ВСУ.
Пленный солдат ВСУ рассказал, как лежал в госпитале с наемниками
