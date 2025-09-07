Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 07.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 07.09.2025 (обновлено: 12:28 07.09.2025)
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 07.09.2025
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Севера" за сутки
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и уничтожили более 175 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 07.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
сумская область
алексеевка
министерство обороны рф (минобороны рф)
волчанск
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и уничтожили более 175 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Противник потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Малая Рыбица и Юнаковка Сумской области.В российском военном ведомстве отметили, что силы "Севера" на харьковском направлении нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Чугуновка, Лошакова, Амбарное и Волчанск Харьковской области.
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и уничтожили более 175 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"Противник потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Малая Рыбица и Юнаковка Сумской области.
В российском военном ведомстве отметили, что силы "Севера" на харьковском направлении нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Чугуновка, Лошакова, Амбарное и Волчанск Харьковской области.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
ВСУ создали "роту смерти", отправляя на штурм больных солдат
