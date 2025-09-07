https://ria.ru/20250907/vsu--2040267509.html

ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Севера" за сутки

Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и уничтожили более 175 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 07.09.2025

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и уничтожили более 175 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Противник потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Малая Рыбица и Юнаковка Сумской области.В российском военном ведомстве отметили, что силы "Севера" на харьковском направлении нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Чугуновка, Лошакова, Амбарное и Волчанск Харьковской области.

россия

сумская область

алексеевка

волчанск

