ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 07.09.2025
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Севера" за сутки
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и уничтожили более 175 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T12:19:00+03:00
2025-09-07T12:19:00+03:00
2025-09-07T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
сумская область
алексеевка
министерство обороны рф (минобороны рф)
волчанск
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и уничтожили более 175 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Противник потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Малая Рыбица и Юнаковка Сумской области.В российском военном ведомстве отметили, что силы "Севера" на харьковском направлении нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Чугуновка, Лошакова, Амбарное и Волчанск Харьковской области.
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Севера" за сутки
