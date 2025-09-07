https://ria.ru/20250907/vsu--2040248342.html
ВСУ оставляют смертников прикрывать отход частей под Красноармейском
ВСУ оставляют смертников прикрывать отход частей под Красноармейском
ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Командование ВСУ оставляет смертников прикрывать отход украинских частей с позиций на красноармейском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Они (командование ВСУ – ред.) оставляют смертников. Это те (бойцы ВСУ - ред.), которых или намеренно не вывели, или кого не успели вывести во время отступления, чтобы затянуть наступление наших в боях", - рассказал собеседник агентства. Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что иностранные наемники ВСУ стараются первыми отступить при возможном столкновении с бойцами ВС РФ на красноармейском направлении в ДНР, оставляя на позициях регулярные войска Украины. Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
