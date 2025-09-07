https://ria.ru/20250907/vs--2040242791.html

ВС России уничтожили дроны ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ВС России уничтожили дроны ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 07.09.2025

ВС России уничтожили дроны ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Расчёты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили три роботизированные платформы украинских войск на... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T08:07:00+03:00

2025-09-07T08:07:00+03:00

2025-09-07T08:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Расчёты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили три роботизированные платформы украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Точными попаданиями расчёты FPV-дронов 77-го мотострелкового полка уничтожили три роботизированные платформы ВСУ, предназначенные для доставки материальных средств и боеприпасов на передовые позиции", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что благодаря уверенным и слаженным действиям подразделений "Южной" группировки замысел противника по снабжению своих подразделений был сорван.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины