ВС России уничтожили дроны ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
2025-09-07T08:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Расчёты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили три роботизированные платформы украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Точными попаданиями расчёты FPV-дронов 77-го мотострелкового полка уничтожили три роботизированные платформы ВСУ, предназначенные для доставки материальных средств и боеприпасов на передовые позиции", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что благодаря уверенным и слаженным действиям подразделений "Южной" группировки замысел противника по снабжению своих подразделений был сорван.
