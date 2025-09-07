Врач рассказала о пользе и вреде инжира

https://ria.ru/20250907/vrach-2040231482.html

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Инжир положительно влияет на работу сердца, а также улучшает работу кишечника за счет высокого содержания клетчатки, однако избыточное употребление инжира может стать причиной диареи и вздутия, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова."Польза инжира заключается в том, что он содержит много клетчатки, улучшает работу кишечника, богат калием, соответственно, полезен для сердца и давления, содержит железо, помогает при склонности к анемии. Сушеный инжир – это хороший источник кальция", — сказала Волкова. Однако, по словам диетолога, людям с диабетом и лишним весом следует с осторожностью употреблять плод из-за высокого содержания в нем сахара, особенно в сушеном виде. "Также он (Инжир. – Прим. Ред.) может вызвать вздутие и диарею при избыточном употреблении", — добавила Волкова. Так, по словам диетолога, оптимально съедать по 150–200 граммов в день свежего инжира и по 30–40 граммов сушеного инжира.

