Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 07.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 07.09.2025 (обновлено: 14:01 07.09.2025)
Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам ВПК Украины
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российская армия нанесла массированный удар по объектам украинского ВПК, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск &lt;...&gt; нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.Другие пораженные цели:Ранее утром в центре Киева утром загорелось здание правительства. Пожар охватил более тысячи квадратных метров. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что здание повреждено впервые за время конфликта.Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российская армия нанесла удары по заводу и ангарам по ремонту тяжелой техники и самолетов в украинской столице и Киевской области.В Кременчуге Полтавской области был поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ. За последнюю неделю по нему проходило до 18 составов с военным грузом ежедневно.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Удар по Крюковскому мосту в Кременчуге Полтавской области
В Кременчуге Полтавской области нанесен удар по Крюковскому мосту, который являлся логистическим узлом для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев и предоставил соответствующее видео.
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российская армия нанесла массированный удар по объектам украинского ВПК, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, заявил Белоусов
29 августа, 17:43
Другие пораженные цели:
  • места сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия;
  • склады вооружения и техники;
  • военные аэродромы;
  • две радиолокационные станции ПВО;
  • пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.
Ранее утром в центре Киева утром загорелось здание правительства. Пожар охватил более тысячи квадратных метров. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что здание повреждено впервые за время конфликта.
Пожар в правительственном здании в Киеве

Пожар в правительственном здании в Киеве

Пожар в правительственном здании в Киеве

Задымление над площадью Независимости

Задымление в правительственном здании в Киеве

Задымление над площадью Независимости

Кадры пожара

Пожар в правительственном здании в Киеве

Кадры пожара

Дым над Киевом

Дым над Киевом

Дым над Киевом

Пожар в правительственном здании в Киеве

Задымление над площадью Независимости

Кадры пожара

Дым над Киевом

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российская армия нанесла удары по заводу и ангарам по ремонту тяжелой техники и самолетов в украинской столице и Киевской области.
В Кременчуге Полтавской области был поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ. За последнюю неделю по нему проходило до 18 составов с военным грузом ежедневно.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
