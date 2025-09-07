https://ria.ru/20250907/vpk-2040270414.html

Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российская армия нанесла массированный удар по объектам украинского ВПК, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.Другие пораженные цели:Ранее утром в центре Киева утром загорелось здание правительства. Пожар охватил более тысячи квадратных метров. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что здание повреждено впервые за время конфликта.Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российская армия нанесла удары по заводу и ангарам по ремонту тяжелой техники и самолетов в украинской столице и Киевской области.В Кременчуге Полтавской области был поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ. За последнюю неделю по нему проходило до 18 составов с военным грузом ежедневно.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

