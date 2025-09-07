Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам ВПК Украины
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российская армия нанесла массированный удар по объектам украинского ВПК, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
Другие пораженные цели:
- места сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия;
- склады вооружения и техники;
- военные аэродромы;
- две радиолокационные станции ПВО;
- пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.
Ранее утром в центре Киева утром загорелось здание правительства. Пожар охватил более тысячи квадратных метров. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что здание повреждено впервые за время конфликта.
© Фото : соцсети
Пожар в правительственном здании в Киеве
Пожар в правительственном здании в Киеве
© Фото : соцсети
1 из 4
© Фото : Страна.ua
Задымление над площадью Независимости
Задымление над площадью Независимости
© Фото : Страна.ua
2 из 4
© Фото : ГСЧС Киева
Кадры пожара
Кадры пожара
© Фото : ГСЧС Киева
3 из 4
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дым над Киевом
Дым над Киевом
© AP Photo / Efrem Lukatsky
4 из 4
Пожар в правительственном здании в Киеве
© Фото : соцсети
1 из 4
Задымление над площадью Независимости
© Фото : Страна.ua
2 из 4
Кадры пожара
© Фото : ГСЧС Киева
3 из 4
Дым над Киевом
© AP Photo / Efrem Lukatsky
4 из 4
Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российская армия нанесла удары по заводу и ангарам по ремонту тяжелой техники и самолетов в украинской столице и Киевской области.
В Кременчуге Полтавской области был поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ. За последнюю неделю по нему проходило до 18 составов с военным грузом ежедневно.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18