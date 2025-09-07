Рейтинг@Mail.ru
Возраст молодежи в России может быть повышен, считает эксперт
01:07 07.09.2025
Возраст молодежи в России может быть повышен, считает эксперт
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Верхнюю планку возраста молодежи в России можно поднять с 35 до 40-45 лет, выразил мнение в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. "Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже. Соответственно, я думаю, что (возраст молодежи может быть повышен до - реж.) 40-45 лет, но надо просчитывать, исследовать", - сказал Абрамов, отвечая на вопрос, до скольки лет может быть поднят возраст молодежи в России. Председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек" также отметил, что все те меры поддержки, которые распространяются на людей до 35 лет, можно было бы распространить на и на более старших граждан. "Мне кажется, это в интересах нашей страны", - заключил председатель Общественного совета при Минтруде РФ. Десятый Восточный экономический форум проходил со среды по субботу во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
общество, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Общество, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Верхнюю планку возраста молодежи в России можно поднять с 35 до 40-45 лет, выразил мнение в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов.
"Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже. Соответственно, я думаю, что (возраст молодежи может быть повышен до - реж.) 40-45 лет, но надо просчитывать, исследовать", - сказал Абрамов, отвечая на вопрос, до скольки лет может быть поднят возраст молодежи в России.
Председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек" также отметил, что все те меры поддержки, которые распространяются на людей до 35 лет, можно было бы распространить на и на более старших граждан.
"Мне кажется, это в интересах нашей страны", - заключил председатель Общественного совета при Минтруде РФ.
Десятый Восточный экономический форум проходил со среды по субботу во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
