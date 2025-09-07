https://ria.ru/20250907/volodin-2040300957.html

Володин рассказал о приоритетах работы Парламентского Собрания СБР

МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Работа по сохранению и защите исторической правды находится в приоритете у Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России (ПС СБР), заявил председатель ПС СБР, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Госдумы в воскресенье прибыл в город Могилев Республики Беларусь с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного Форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодёжных движений. "Сегодняшний разговор очень важный, это разговор о будущем. Для Парламентского Собрания один из приоритетов - работа по сохранению и защите исторической памяти", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума. В рамках форума в Могилёве прошло первое заседание постоянно действующей Комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти, которая была образована в Бресте в июне 2025 года. "Инициатива создания комиссии Парламентского Собрания принадлежит нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко поддержал это решение. И мы должны, со своей стороны, сделать всё для того, чтобы внести вклад в ту огромную работу, которую сегодня делают наши главы государств, преодолевая вызовы, санкции и угрозы", - подчеркнул председатель Госдумы.

