Володин призвал дать молодежи возможности для самореализации

17:33 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/volodin-2040300398.html
2025-09-07T17:33:00+03:00
2025-09-07T17:33:00+03:00
россия
могилев
белоруссия
вячеслав володин
МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Молодежи надо дать возможности для самореализации, чтобы с уверенностью смотреть в завтрашний день, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Госдумы в воскресенье прибыл в город Могилев Белоруссии с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодёжных движений. "Для молодёжи надо дать возможность для самореализации, конкурировать, побеждать, но побеждать, имея лучшие качества, более сильные. Тогда можно будет смотреть с уверенностью в завтрашний день", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума. Он отметил, что политика - это поступки и решения, а не слова. "Если молодые люди будут по велению сердца сами понимать, что надо страну защищать, тогда страна будет на следующее тысячелетие вперед. И никто не сможет посягнуть не только на нашу историю, но и на наши ценности и все то, что нам передали родители, дедушки, бабушки", - добавил председатель Госдумы.
россия, могилев, белоруссия, вячеслав володин
Россия, Могилев, Белоруссия, Вячеслав Володин
РоссияМогилевБелоруссияВячеслав Володин
 
 
