https://ria.ru/20250907/volodin-2040300398.html

Володин призвал дать молодежи возможности для самореализации

Володин призвал дать молодежи возможности для самореализации - РИА Новости, 07.09.2025

Володин призвал дать молодежи возможности для самореализации

Молодежи надо дать возможности для самореализации, чтобы с уверенностью смотреть в завтрашний день, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T17:33:00+03:00

2025-09-07T17:33:00+03:00

2025-09-07T17:33:00+03:00

россия

могилев

белоруссия

вячеслав володин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993622122_0:46:3073:1775_1920x0_80_0_0_55620ad37680096a46f5405e3432d6fd.jpg

МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Молодежи надо дать возможности для самореализации, чтобы с уверенностью смотреть в завтрашний день, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Госдумы в воскресенье прибыл в город Могилев Белоруссии с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодёжных движений. "Для молодёжи надо дать возможность для самореализации, конкурировать, побеждать, но побеждать, имея лучшие качества, более сильные. Тогда можно будет смотреть с уверенностью в завтрашний день", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума. Он отметил, что политика - это поступки и решения, а не слова. "Если молодые люди будут по велению сердца сами понимать, что надо страну защищать, тогда страна будет на следующее тысячелетие вперед. И никто не сможет посягнуть не только на нашу историю, но и на наши ценности и все то, что нам передали родители, дедушки, бабушки", - добавил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250831/volodin-2038629180.html

россия

могилев

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, могилев, белоруссия, вячеслав володин