https://ria.ru/20250907/volodin-2040300398.html
Володин призвал дать молодежи возможности для самореализации
Володин призвал дать молодежи возможности для самореализации - РИА Новости, 07.09.2025
Володин призвал дать молодежи возможности для самореализации
Молодежи надо дать возможности для самореализации, чтобы с уверенностью смотреть в завтрашний день, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T17:33:00+03:00
2025-09-07T17:33:00+03:00
2025-09-07T17:33:00+03:00
россия
могилев
белоруссия
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993622122_0:46:3073:1775_1920x0_80_0_0_55620ad37680096a46f5405e3432d6fd.jpg
МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Молодежи надо дать возможности для самореализации, чтобы с уверенностью смотреть в завтрашний день, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Госдумы в воскресенье прибыл в город Могилев Белоруссии с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодёжных движений. "Для молодёжи надо дать возможность для самореализации, конкурировать, побеждать, но побеждать, имея лучшие качества, более сильные. Тогда можно будет смотреть с уверенностью в завтрашний день", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума. Он отметил, что политика - это поступки и решения, а не слова. "Если молодые люди будут по велению сердца сами понимать, что надо страну защищать, тогда страна будет на следующее тысячелетие вперед. И никто не сможет посягнуть не только на нашу историю, но и на наши ценности и все то, что нам передали родители, дедушки, бабушки", - добавил председатель Госдумы.
https://ria.ru/20250831/volodin-2038629180.html
россия
могилев
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993622122_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_0803a24eafda9357023dfaf3aec5428b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, могилев, белоруссия, вячеслав володин
Россия, Могилев, Белоруссия, Вячеслав Володин
Володин призвал дать молодежи возможности для самореализации
Володин: молодежи нужны возможности для самореализации для уверенности в будущем