https://ria.ru/20250907/volodin-2040298237.html

Володин рассказал, почему Украина утратила суверенитет

Володин рассказал, почему Украина утратила суверенитет - РИА Новости, 07.09.2025

Володин рассказал, почему Украина утратила суверенитет

Украина утратила суверенитет, поскольку позволила растоптать свою идентичность, лишила народ языка и веры, переписала историю, заявил председатель... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T17:14:00+03:00

2025-09-07T17:14:00+03:00

2025-09-07T17:14:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

в мире

украина

россия

могилев

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040288365_0:201:2926:1847_1920x0_80_0_0_20b3c778b2bb6ef19c329c6e4fae0ba2.jpg

МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Украина утратила суверенитет, поскольку позволила растоптать свою идентичность, лишила народ языка и веры, переписала историю, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер Госдумы в воскресенье прибыл в город Могилев Белоруссии с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодёжных движений. "Нет сегодня суверенитета на Украине, они его утратили. Потому что позволили растоптать свою идентичность. Лишили народ языка, переписали историю, надругались над культурой и лишили веры. А дальше это колония, которой управляют. А украинский народ - всего лишь расходный материал", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума. Он также отметил, что прибалтийские страны не могут планировать свое будущее, поскольку не имеют суверенитета и государственности.

https://ria.ru/20250905/volodin-2040096074.html

украина

россия

могилев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, могилев, вячеслав володин, госдума рф