Володин рассказал, почему Украина утратила суверенитет - РИА Новости, 07.09.2025
17:14 07.09.2025
Володин рассказал, почему Украина утратила суверенитет
МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Украина утратила суверенитет, поскольку позволила растоптать свою идентичность, лишила народ языка и веры, переписала историю, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер Госдумы в воскресенье прибыл в город Могилев Белоруссии с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодёжных движений. "Нет сегодня суверенитета на Украине, они его утратили. Потому что позволили растоптать свою идентичность. Лишили народ языка, переписали историю, надругались над культурой и лишили веры. А дальше это колония, которой управляют. А украинский народ - всего лишь расходный материал", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума. Он также отметил, что прибалтийские страны не могут планировать свое будущее, поскольку не имеют суверенитета и государственности.
Володин рассказал, почему Украина утратила суверенитет

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко во время посещения Музея Славы Могилевщины. Архивное фото
МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Украина утратила суверенитет, поскольку позволила растоптать свою идентичность, лишила народ языка и веры, переписала историю, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы в воскресенье прибыл в город Могилев Белоруссии с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодёжных движений.
"Нет сегодня суверенитета на Украине, они его утратили. Потому что позволили растоптать свою идентичность. Лишили народ языка, переписали историю, надругались над культурой и лишили веры. А дальше это колония, которой управляют. А украинский народ - всего лишь расходный материал", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума.
Он также отметил, что прибалтийские страны не могут планировать свое будущее, поскольку не имеют суверенитета и государственности.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Участники СВО должны преподавать во всех российских школах, считает Володин
5 сентября, 20:19
 
