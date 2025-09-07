Володин рассказал, почему Украина утратила суверенитет
Володин: Украина утратила суверенитет, позволив растоптать свою идентичность
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко во время посещения Музея Славы Могилевщины
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко во время посещения Музея Славы Могилевщины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Украина утратила суверенитет, поскольку позволила растоптать свою идентичность, лишила народ языка и веры, переписала историю, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы в воскресенье прибыл в город Могилев Белоруссии с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодёжных движений.
"Нет сегодня суверенитета на Украине, они его утратили. Потому что позволили растоптать свою идентичность. Лишили народ языка, переписали историю, надругались над культурой и лишили веры. А дальше это колония, которой управляют. А украинский народ - всего лишь расходный материал", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума.
Он также отметил, что прибалтийские страны не могут планировать свое будущее, поскольку не имеют суверенитета и государственности.