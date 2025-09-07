Володин: Путин и Лукашенко сделали все для защиты суверенитета своих стран
Володин: Путин и Лукашенко сделали все для защиты суверенитета РФ и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи. Архивное фото
МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко сделали всё для защиты и сохранения суверенитета своих стран, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы в воскресенье прибыл в город Могилев Республики Беларусь с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного Форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодёжных движений.
"Руководители государств - Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко - сделали всё для того, чтобы наши страны были суверенными, чтобы мы имели возможность сами планировать своё будущее", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума.
Он отметил, что история, культура, язык и вера являются основой идентичности нации. "Наши руководители сделали всё для того, чтобы мы сохранили свою идентичность", - подчеркнул председатель Госдумы.
По его словам, Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства и парламентского измерения решают общие задачи. "Сегодняшний наш разговор - о защите суверенитета, о защите независимости, о защите наших граждан. Это разговор о наших дедах и прадедах, о наших отцах. О подвиге, который они совершили", - отметил Володин.
Он напомнил, что СССР в годы Великой Отечественной войны потерял 27 млн жизней, при этом в Белоруссии погиб каждый третий.
"Война прошла через все семьи, затронула нас всех", - подчеркнул Володин.
По его словам, народы обеих стран делают всё, чтобы "тот этап истории, где плечом к плечу наши деды стояли насмерть, был защищён". "Это укрепляет наши отношения, делает друг к другу ближе", - добавил председатель Госдумы.
