Рейтинг@Mail.ru
Володин: Путин и Лукашенко сделали все для защиты суверенитета своих стран - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:06 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/volodin-2040297417.html
Володин: Путин и Лукашенко сделали все для защиты суверенитета своих стран
Володин: Путин и Лукашенко сделали все для защиты суверенитета своих стран - РИА Новости, 07.09.2025
Володин: Путин и Лукашенко сделали все для защиты суверенитета своих стран
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко сделали всё для защиты и сохранения суверенитета своих стран, заявил председатель... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T17:06:00+03:00
2025-09-07T17:06:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
могилев
вячеслав володин
владимир путин
александр лукашенко
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155080/36/1550803678_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_63f71d8eeb97c31705f098d9ab557bea.jpg
МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко сделали всё для защиты и сохранения суверенитета своих стран, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Госдумы в воскресенье прибыл в город Могилев Республики Беларусь с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного Форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодёжных движений. "Руководители государств - Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко - сделали всё для того, чтобы наши страны были суверенными, чтобы мы имели возможность сами планировать своё будущее", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума. Он отметил, что история, культура, язык и вера являются основой идентичности нации. "Наши руководители сделали всё для того, чтобы мы сохранили свою идентичность", - подчеркнул председатель Госдумы. По его словам, Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства и парламентского измерения решают общие задачи. "Сегодняшний наш разговор - о защите суверенитета, о защите независимости, о защите наших граждан. Это разговор о наших дедах и прадедах, о наших отцах. О подвиге, который они совершили", - отметил Володин. Он напомнил, что СССР в годы Великой Отечественной войны потерял 27 млн жизней, при этом в Белоруссии погиб каждый третий. "Война прошла через все семьи, затронула нас всех", - подчеркнул Володин. По его словам, народы обеих стран делают всё, чтобы "тот этап истории, где плечом к плечу наши деды стояли насмерть, был защищён". "Это укрепляет наши отношения, делает друг к другу ближе", - добавил председатель Госдумы.
https://ria.ru/20250902/putin-2039195164.html
https://ria.ru/20250905/volodin-2040028156.html
россия
белоруссия
могилев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155080/36/1550803678_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_c44ae2062b91f627ab83710e1a91ec34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, могилев, вячеслав володин, владимир путин, александр лукашенко, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Могилев, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Госдума РФ
Володин: Путин и Лукашенко сделали все для защиты суверенитета своих стран

Володин: Путин и Лукашенко сделали все для защиты суверенитета РФ и Белоруссии

© РИА Новости / Российская газета/POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Российская газета/POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко сделали всё для защиты и сохранения суверенитета своих стран, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы в воскресенье прибыл в город Могилев Республики Беларусь с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного Форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодёжных движений.
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин отметил, что встречи с Лукашенко не проходят даром
2 сентября, 19:31
"Руководители государств - Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко - сделали всё для того, чтобы наши страны были суверенными, чтобы мы имели возможность сами планировать своё будущее", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума.
Он отметил, что история, культура, язык и вера являются основой идентичности нации. "Наши руководители сделали всё для того, чтобы мы сохранили свою идентичность", - подчеркнул председатель Госдумы.
По его словам, Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства и парламентского измерения решают общие задачи. "Сегодняшний наш разговор - о защите суверенитета, о защите независимости, о защите наших граждан. Это разговор о наших дедах и прадедах, о наших отцах. О подвиге, который они совершили", - отметил Володин.
Он напомнил, что СССР в годы Великой Отечественной войны потерял 27 млн жизней, при этом в Белоруссии погиб каждый третий.
"Война прошла через все семьи, затронула нас всех", - подчеркнул Володин.
По его словам, народы обеих стран делают всё, чтобы "тот этап истории, где плечом к плечу наши деды стояли насмерть, был защищён". "Это укрепляет наши отношения, делает друг к другу ближе", - добавил председатель Госдумы.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Володин рассказал, каким должен быть глава сильного государства
5 сентября, 15:30
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМогилевВячеслав ВолодинВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала