Володин: Путин и Лукашенко сделали все для защиты суверенитета своих стран

Володин: Путин и Лукашенко сделали все для защиты суверенитета своих стран

2025-09-07T17:06:00+03:00

МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко сделали всё для защиты и сохранения суверенитета своих стран, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Госдумы в воскресенье прибыл в город Могилев Республики Беларусь с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного Форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодёжных движений. "Руководители государств - Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко - сделали всё для того, чтобы наши страны были суверенными, чтобы мы имели возможность сами планировать своё будущее", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума. Он отметил, что история, культура, язык и вера являются основой идентичности нации. "Наши руководители сделали всё для того, чтобы мы сохранили свою идентичность", - подчеркнул председатель Госдумы. По его словам, Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства и парламентского измерения решают общие задачи. "Сегодняшний наш разговор - о защите суверенитета, о защите независимости, о защите наших граждан. Это разговор о наших дедах и прадедах, о наших отцах. О подвиге, который они совершили", - отметил Володин. Он напомнил, что СССР в годы Великой Отечественной войны потерял 27 млн жизней, при этом в Белоруссии погиб каждый третий. "Война прошла через все семьи, затронула нас всех", - подчеркнул Володин. По его словам, народы обеих стран делают всё, чтобы "тот этап истории, где плечом к плечу наши деды стояли насмерть, был защищён". "Это укрепляет наши отношения, делает друг к другу ближе", - добавил председатель Госдумы.

