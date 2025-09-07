https://ria.ru/20250907/volodin-2040276471.html

Володин прибыл в Белоруссию с рабочим визитом

МОГИЛЕВ, 7 сен - РИА Новости. Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье прибыл в город Могилев с рабочим визитом, в ходе которого выступит на пленарном заседании Молодёжного форума Союзного государства "Роль молодёжи в сохранении и защите исторической памяти". "Председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в город Могилёв Республики Беларусь. В Могилёве Вячеслав Володин выступит на пленарном заседании Молодёжного форума Союзного государства "Роль молодёжи в сохранении и защите исторической памяти", - сообщили в пресс-службе Госдумы. Подчеркивается, что у трапа самолёта Володина встретили чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко, председатель Могилевского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко и ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Сергей Стрельченко. "В Молодёжном форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодёжных движений. Главная задача форума – актуализировать вопросы воспитания молодого поколения в духе патриотизма и бережного отношения к общей истории, уважения к боевым и трудовым подвигам прошлых поколений, необходимости внести свой вклад в развитие родной страны и Союзного государства", - отметили в пресс-службе. Также в рамках форума проходит первое заседание комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти, инициатором создания которой выступил президент России Владимир Путин.

