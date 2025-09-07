https://ria.ru/20250907/volodin-2040259554.html

Володин отметил важность нефтегазового комплекса

Володин отметил важность нефтегазового комплекса - РИА Новости, 07.09.2025

Володин отметил важность нефтегазового комплекса

Нефтегазовый комплекс стратегически важен для энергетической безопасности и стабильного развития России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем... РИА Новости, 07.09.2025

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Нефтегазовый комплекс стратегически важен для энергетической безопасности и стабильного развития России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье. "Поздравляю всех работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Нефтегазовый комплекс стратегически важен для обеспечения энергетической безопасности и стабильного развития нашей страны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Он отметил, что внедряя передовые технологии, модернизируя инфраструктуру, осваивая перспективные месторождения, предприятия отрасли вносят вклад в укрепление российской экономики и способствуют повышению качества жизни людей.

россия

2025

Новости

