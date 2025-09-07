Рейтинг@Mail.ru
Володин отметил важность нефтегазового комплекса
10:55 07.09.2025
Володин отметил важность нефтегазового комплекса
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Нефтегазовый комплекс стратегически важен для энергетической безопасности и стабильного развития России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье. "Поздравляю всех работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Нефтегазовый комплекс стратегически важен для обеспечения энергетической безопасности и стабильного развития нашей страны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Он отметил, что внедряя передовые технологии, модернизируя инфраструктуру, осваивая перспективные месторождения, предприятия отрасли вносят вклад в укрепление российской экономики и способствуют повышению качества жизни людей.
экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Нефтегазовый комплекс стратегически важен для энергетической безопасности и стабильного развития России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.
День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье.
"Поздравляю всех работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Нефтегазовый комплекс стратегически важен для обеспечения энергетической безопасности и стабильного развития нашей страны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Он отметил, что внедряя передовые технологии, модернизируя инфраструктуру, осваивая перспективные месторождения, предприятия отрасли вносят вклад в укрепление российской экономики и способствуют повышению качества жизни людей.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Участники СВО должны преподавать во всех российских школах, считает Володин
5 сентября, 20:19
 
ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
