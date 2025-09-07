https://ria.ru/20250907/vojska-2040312533.html
ВС России продолжают охват Красноармейска, заявил Пушилин
ВС России продолжают охват Красноармейска, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.09.2025
ВС России продолжают охват Красноармейска, заявил Пушилин
Российские войска продолжают охват Красноармейска в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T20:35:00+03:00
2025-09-07T20:35:00+03:00
2025-09-07T20:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска продолжают охват Красноармейска в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Красноармейское направление. Здесь мы видим и сами бои в Красноармейске, продолжается еще и охват самого города, что тоже немаловажно для его последующего освобождения", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20250907/vsu--2040248342.html
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_0d9ca22f4c3e5bd49773811c7eaac81f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
ВС России продолжают охват Красноармейска, заявил Пушилин
Пушилин: российские войска продолжают охват Красноармейска в ДНР