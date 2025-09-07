https://ria.ru/20250907/voennye-2040281858.html
В Раде рассказали, сколько украинцы платят за освобождение от мобилизации
В Раде рассказали, сколько украинцы платят за освобождение от мобилизации - РИА Новости, 07.09.2025
В Раде рассказали, сколько украинцы платят за освобождение от мобилизации
Военнообязанные на Украине платят по 30 тысяч долларов за то, чтобы их отпустили после мобилизации сотрудники военкомата, заявил выехавший из страны депутат... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T14:56:00+03:00
2025-09-07T14:56:00+03:00
2025-09-07T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
одесса
артем дмитрук
верховная рада украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a009617144ba6f36a8f96a66433a4a53.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Военнообязанные на Украине платят по 30 тысяч долларов за то, чтобы их отпустили после мобилизации сотрудники военкомата, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Тридцать тысяч долларов - такова сегодня такса, чтобы выйти из ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) домой без каких-либо гарантий. Я знаю и о больших суммах. Но важно другое: об этом говорят уже не только те, кого оклеймили "агентами Кремля" или "врагами", а и сами военные", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Украинские военкоматы берут по 20 тысяч евро за переправу человека через границу, рассказал 17 апреля РИА Новости беженец из Одессы Владислав Стоянов, добавив, что, несмотря на взятку, беглеца всё равно может задержать на границе СБУ. Украинское здание "Страна.ua" в июне сообщало, что мобильные группы по принудительной мобилизации на Украине на месте предлагают мужчинам откупиться от призыва, полученные "откупные" делятся между сотрудниками военкоматов полицейскими и "помощниками". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
https://ria.ru/20250816/ukraina-2035807375.html
украина
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b34b5d224e4ab8c8f552eaff3f26ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, одесса, артем дмитрук, верховная рада украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесса, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
В Раде рассказали, сколько украинцы платят за освобождение от мобилизации
Украинские военные платят по 30 тысяч долларов за освобождение от мобилизации