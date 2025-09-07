https://ria.ru/20250907/voennye-2040281858.html

В Раде рассказали, сколько украинцы платят за освобождение от мобилизации

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Военнообязанные на Украине платят по 30 тысяч долларов за то, чтобы их отпустили после мобилизации сотрудники военкомата, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Тридцать тысяч долларов - такова сегодня такса, чтобы выйти из ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) домой без каких-либо гарантий. Я знаю и о больших суммах. Но важно другое: об этом говорят уже не только те, кого оклеймили "агентами Кремля" или "врагами", а и сами военные", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Украинские военкоматы берут по 20 тысяч евро за переправу человека через границу, рассказал 17 апреля РИА Новости беженец из Одессы Владислав Стоянов, добавив, что, несмотря на взятку, беглеца всё равно может задержать на границе СБУ. Украинское здание "Страна.ua" в июне сообщало, что мобильные группы по принудительной мобилизации на Украине на месте предлагают мужчинам откупиться от призыва, полученные "откупные" делятся между сотрудниками военкоматов полицейскими и "помощниками". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

