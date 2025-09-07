Рейтинг@Mail.ru
Пассажиров всех турецких авиакомпаний обеспечат бесплатной водой - РИА Новости, 07.09.2025
12:50 07.09.2025
Пассажиров всех турецких авиакомпаний обеспечат бесплатной водой
турция
авиакомпании
общество
СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Пассажиры рейсов всех турецких авиакомпаний смогут безвозмездно получить как минимум 0,2 литра воды, сообщил в воскресенье министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу. "В соответствии с указаниями, разосланными через Генеральное управление гражданской авиации всем авиакомпаниям, обязательным станет обеспечение каждого пассажира бесплатной питьевой водой в количестве не менее 200 миллилитров вне зависимости от длительности полета", - цитирует министра телеканал Haber Global. По его словам, данный шаг позволит обеспечить комфортные полеты и избежать проблем со здоровьем, особенно в летние месяцы.
турция
турция, авиакомпании, общество
Турция, авиакомпании, Общество
СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Пассажиры рейсов всех турецких авиакомпаний смогут безвозмездно получить как минимум 0,2 литра воды, сообщил в воскресенье министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.
"В соответствии с указаниями, разосланными через Генеральное управление гражданской авиации всем авиакомпаниям, обязательным станет обеспечение каждого пассажира бесплатной питьевой водой в количестве не менее 200 миллилитров вне зависимости от длительности полета", - цитирует министра телеканал Haber Global.
По его словам, данный шаг позволит обеспечить комфортные полеты и избежать проблем со здоровьем, особенно в летние месяцы.
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Авиакомпаниям поручили сделать бесплатными звонки на горячие линии
20 августа, 05:02
 
Турция авиакомпании Общество
 
 
