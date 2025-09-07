https://ria.ru/20250907/voda-2040271374.html
Пассажиров всех турецких авиакомпаний обеспечат бесплатной водой
СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Пассажиры рейсов всех турецких авиакомпаний смогут безвозмездно получить как минимум 0,2 литра воды, сообщил в воскресенье министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу. "В соответствии с указаниями, разосланными через Генеральное управление гражданской авиации всем авиакомпаниям, обязательным станет обеспечение каждого пассажира бесплатной питьевой водой в количестве не менее 200 миллилитров вне зависимости от длительности полета", - цитирует министра телеканал Haber Global. По его словам, данный шаг позволит обеспечить комфортные полеты и избежать проблем со здоровьем, особенно в летние месяцы.
