В Германии объяснили, чем обернется для Зеленского приезд в Москву

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским в случае приезда последнего в Москву даст преимущество России, такое мнение высказывается в статье в немецком журнале Handelsblatt."Переговоры в Москве еще больше укрепят переговорные позиции Кремля", — говорится в материале.Владимир Путин в среду во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.Зеленский, в свою очередь, отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что президент России готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что Путин не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить о легитимности.

