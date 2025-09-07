Рейтинг@Mail.ru
Лето 2025 года стало рекордно жарким в Китае, сообщил Вильфанд
01:42 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/vilfand-2040229252.html
Лето 2025 года стало рекордно жарким в Китае, сообщил Вильфанд
Лето 2025 года стало рекордно жарким в Китае, сообщил Вильфанд
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лето 2025 года стало рекордно жарким в Китае, третьим самым теплым в Европе и, предварительно, во всем Северном полушарии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "По предварительным расчетам, по Северному полушарию средняя летняя температура - на третьем месте. На всех континентах в Северном полушарии прошедшее лето оказалось теплее нормы. Исключение - только полуостров Индостан и северо-восток России, Чукотка. Там около нормы", - сказал Вильфанд. По его словам, лето этого года самым жарким в КНР. "Прошедшее лето стало рекордно теплым в Китае. И, по сообщению британской метеослужбы, в Великобритании, в Европе это было третье самое жаркое лето в истории", - добавил он.
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лето 2025 года стало рекордно жарким в Китае, третьим самым теплым в Европе и, предварительно, во всем Северном полушарии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"По предварительным расчетам, по Северному полушарию средняя летняя температура - на третьем месте. На всех континентах в Северном полушарии прошедшее лето оказалось теплее нормы. Исключение - только полуостров Индостан и северо-восток России, Чукотка. Там около нормы", - сказал Вильфанд.
По его словам, лето этого года самым жарким в КНР.
"Прошедшее лето стало рекордно теплым в Китае. И, по сообщению британской метеослужбы, в Великобритании, в Европе это было третье самое жаркое лето в истории", - добавил он.
