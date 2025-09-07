https://ria.ru/20250907/vilfand-2040229252.html
Лето 2025 года стало рекордно жарким в Китае, сообщил Вильфанд
Лето 2025 года стало рекордно жарким в Китае, сообщил Вильфанд - РИА Новости, 07.09.2025
Лето 2025 года стало рекордно жарким в Китае, сообщил Вильфанд
Лето 2025 года стало рекордно жарким в Китае, третьим самым теплым в Европе и, предварительно, во всем Северном полушарии, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T01:42:00+03:00
2025-09-07T01:42:00+03:00
2025-09-07T01:42:00+03:00
китай
европа
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581146_0:45:3118:1799_1920x0_80_0_0_5fbb78c8db580b9cbcbfa94b3a22b0a9.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лето 2025 года стало рекордно жарким в Китае, третьим самым теплым в Европе и, предварительно, во всем Северном полушарии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "По предварительным расчетам, по Северному полушарию средняя летняя температура - на третьем месте. На всех континентах в Северном полушарии прошедшее лето оказалось теплее нормы. Исключение - только полуостров Индостан и северо-восток России, Чукотка. Там около нормы", - сказал Вильфанд. По его словам, лето этого года самым жарким в КНР. "Прошедшее лето стало рекордно теплым в Китае. И, по сообщению британской метеослужбы, в Великобритании, в Европе это было третье самое жаркое лето в истории", - добавил он.
https://ria.ru/20250906/vilfand-2040124519.html
китай
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581146_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_ed1dc523ccc54043654de73dd8def047.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, европа, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Китай, Европа, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Лето 2025 года стало рекордно жарким в Китае, сообщил Вильфанд
Вильфанд: лето 2025 года стало рекордно жарким в Китае, сообщил