Лето 2025 года стало рекордно жарким в Китае, сообщил Вильфанд

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лето 2025 года стало рекордно жарким в Китае, третьим самым теплым в Европе и, предварительно, во всем Северном полушарии, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "По предварительным расчетам, по Северному полушарию средняя летняя температура - на третьем месте. На всех континентах в Северном полушарии прошедшее лето оказалось теплее нормы. Исключение - только полуостров Индостан и северо-восток России, Чукотка. Там около нормы", - сказал Вильфанд. По его словам, лето этого года самым жарким в КНР. "Прошедшее лето стало рекордно теплым в Китае. И, по сообщению британской метеослужбы, в Великобритании, в Европе это было третье самое жаркое лето в истории", - добавил он.

