Верующие собрались у храма Христа Спасителя в ожидании крестного хода

Верующие собрались у храма Христа Спасителя в ожидании крестного хода

Десятки тысяч человек собрались у храма Христа Спасителя перед началом общемосковского крестного хода, сообщили в РПЦ.

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Десятки тысяч человек собрались у храма Христа Спасителя перед началом общемосковского крестного хода, сообщили в РПЦ.Участники мероприятия ожидают на улице Волхонке со стороны Боровицкой площади, доступ туда уже закрыт, а прибывающих людей направляют на Пречистенскую набережную.Как рассказывали в РПЦ, часть крестоходцев могут переместить туда перед началом шествия, если Волхонка наполнится, подчеркнув, что "в самом крестном ходе примут участие все, кто придут".Общемосковский крестный ход пройдет от храма Христа Спасителя в том числе по Пречистенской набережной — до Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута — около шести километров. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит молитвенное шествие после литургии, которая началась в 10:00.Как сообщал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек.Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие — это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко Дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список (копию) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.

Верующие у храма Христа Спасителя в ожидании общемосковского крестного хода Верующие собрались у храма Христа Спасителя в ожидании общемосковского крестного хода, передает корреспондент РИА Новости. 2025-09-07T11:11 true PT0M10S

