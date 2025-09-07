Рейтинг@Mail.ru
Верующие собрались у храма Христа Спасителя в ожидании крестного хода
Религия
 
11:11 07.09.2025 (обновлено: 12:19 07.09.2025)
Верующие собрались у храма Христа Спасителя в ожидании крестного хода
Верующие собрались у храма Христа Спасителя в ожидании крестного хода - РИА Новости, 07.09.2025
Верующие собрались у храма Христа Спасителя в ожидании крестного хода
Десятки тысяч человек собрались у храма Христа Спасителя перед началом общемосковского крестного хода, сообщили в РПЦ. РИА Новости, 07.09.2025
религия
русская православная церковь
московская патриархия
общество
москва
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Десятки тысяч человек собрались у храма Христа Спасителя перед началом общемосковского крестного хода, сообщили в РПЦ.Участники мероприятия ожидают на улице Волхонке со стороны Боровицкой площади, доступ туда уже закрыт, а прибывающих людей направляют на Пречистенскую набережную.Как рассказывали в РПЦ, часть крестоходцев могут переместить туда перед началом шествия, если Волхонка наполнится, подчеркнув, что "в самом крестном ходе примут участие все, кто придут".Общемосковский крестный ход пройдет от храма Христа Спасителя в том числе по Пречистенской набережной — до Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута — около шести километров. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит молитвенное шествие после литургии, которая началась в 10:00.Как сообщал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек.Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие — это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко Дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список (копию) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
москва
русская православная церковь, московская патриархия, общество, москва
Религия, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Общество, Москва

Верующие собрались у храма Христа Спасителя в ожидании крестного хода

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Десятки тысяч человек собрались у храма Христа Спасителя перед началом общемосковского крестного хода, сообщили в РПЦ.
Участники мероприятия ожидают на улице Волхонке со стороны Боровицкой площади, доступ туда уже закрыт, а прибывающих людей направляют на Пречистенскую набережную.
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В РПЦ прокомментировали информацию об "особых списках" на крестный ход
3 сентября, 18:38
Как рассказывали в РПЦ, часть крестоходцев могут переместить туда перед началом шествия, если Волхонка наполнится, подчеркнув, что "в самом крестном ходе примут участие все, кто придут".
Общемосковский крестный ход пройдет от храма Христа Спасителя в том числе по Пречистенской набережной — до Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута — около шести километров. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит молитвенное шествие после литургии, которая началась в 10:00.
Памятник Александру Невскому - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
РПЦ проведет водный крестный ход в день памяти Александра Невского
4 сентября, 20:58
Как сообщал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек.
Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие — это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко Дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году — тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список (копию) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
Крестный ход с мощами святого князя Владимира в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Москве прошел крестный ход к памятнику князю Владимиру
28 июля, 13:22
 
Религия Русская православная церковь Московская Патриархия Общество Москва
 
 
