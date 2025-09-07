Рейтинг@Mail.ru
Верующие ожидают крестного хода у храма Христа Спасителя
10:58 07.09.2025 (обновлено: 11:02 07.09.2025)
Верующие ожидают крестного хода у храма Христа Спасителя
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Верующие собрались у храма Христа Спасителя в ожидании общемосковского крестного хода, передает корреспондент РИА Новости. Участники собрались у храма на улице Волхонка со стороны Боровицкой площади, доступ туда уже закрыт, а прибывающих на крестный ход правоохранители направляют с Волхонки на Пречистенскую набережную для ожидания начала мероприятия. Как ранее рассказывали в РПЦ, часть крестоходцев может быть направлена с Волхонки на Пречистенскую набережную для ожидания начала крестного хода, если Волхонка наполнится, подчеркнув, что "в самом крестном ходе примут участие все, кто придут". Общемосковский крестный ход пройдет от храма Христа Спасителя в том числе по Пречистенской набережной – до Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута – около 6 километров. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит молитвенное шествие после литургии в храме Христа Спасителя, которая началась в 10.00. Как рассказывал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек. Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие – это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, указывает сайт паломнического отдела Московского патриархата – тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери. Ранее владыка Савва призвал верующих 7 сентября отложить поездки на дачу и собраться на крестный ход, чтобы "явить величие единой православной Москвы". Как уточнял архиерей, участие в крестном ходе будет свободным – без регистрации и списков. Вместе с тем, он призвал не брать с собой "большую технику", колющие и режущие предметы, а также напитки - чтобы благополучно пройти досмотр. По его словам, организаторы будут раздавать воду на месте сбора и во время следования по маршруту.
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Верующие собрались у храма Христа Спасителя в ожидании общемосковского крестного хода, передает корреспондент РИА Новости.
Участники собрались у храма на улице Волхонка со стороны Боровицкой площади, доступ туда уже закрыт, а прибывающих на крестный ход правоохранители направляют с Волхонки на Пречистенскую набережную для ожидания начала мероприятия.
Как ранее рассказывали в РПЦ, часть крестоходцев может быть направлена с Волхонки на Пречистенскую набережную для ожидания начала крестного хода, если Волхонка наполнится, подчеркнув, что "в самом крестном ходе примут участие все, кто придут".
Общемосковский крестный ход пройдет от храма Христа Спасителя в том числе по Пречистенской набережной – до Новодевичьего монастыря. Общая длина маршрута – около 6 километров. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит молитвенное шествие после литургии в храме Христа Спасителя, которая началась в 10.00.
Как рассказывал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек. Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие – это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, указывает сайт паломнического отдела Московского патриархата – тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
Ранее владыка Савва призвал верующих 7 сентября отложить поездки на дачу и собраться на крестный ход, чтобы "явить величие единой православной Москвы". Как уточнял архиерей, участие в крестном ходе будет свободным – без регистрации и списков. Вместе с тем, он призвал не брать с собой "большую технику", колющие и режущие предметы, а также напитки - чтобы благополучно пройти досмотр. По его словам, организаторы будут раздавать воду на месте сбора и во время следования по маршруту.
