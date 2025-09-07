https://ria.ru/20250907/vertolet-2040234148.html
В Миннесоте разбился вертолет
В Миннесоте разбился вертолет - РИА Новости, 07.09.2025
В Миннесоте разбился вертолет
Вертолет потерпел крушение в американском городе Лейквилл, штат Миннесота, выживших не нашли, сообщила местная полиция. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T04:10:00+03:00
2025-09-07T04:10:00+03:00
2025-09-07T14:54:00+03:00
в мире
миннесота
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bf7dc6c5a5fdf4636a57131368dbe75e.jpg
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в американском городе Лейквилл, штат Миннесота, выживших не нашли, сообщила местная полиция. "Шестого сентября 2025 года примерно в 14:45 (22:45 мск субботы. — Прим. ред.) полиция Лейквилла отреагировала на сообщение о крушении вертолета в районе к западу от аэропорта Эйрлейк. Сотрудники полиции обнаружили упавший летательный аппарат к западу от Хайвью-авеню, недалеко от 219-й Западной улицы", — говорится в заявлении полиции.Прибывшие на место крушения полицейские и сотрудники пожарного управления Лейквилла установили, что среди находившихся на борту вертолета, скорее всего, выживших нет. Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщил, что это был вертолет модели Robinson R66, начато расследование.
https://ria.ru/20250615/indija-2022986642.html
миннесота
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_d511570d75b493af5bab9da829491563.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миннесота, сша
В Миннесоте разбился вертолет
В штате Миннесота разбился вертолет, выживших нет