Рейтинг@Mail.ru
В Миннесоте разбился вертолет - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 07.09.2025 (обновлено: 14:54 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/vertolet-2040234148.html
В Миннесоте разбился вертолет
В Миннесоте разбился вертолет - РИА Новости, 07.09.2025
В Миннесоте разбился вертолет
Вертолет потерпел крушение в американском городе Лейквилл, штат Миннесота, выживших не нашли, сообщила местная полиция. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T04:10:00+03:00
2025-09-07T14:54:00+03:00
в мире
миннесота
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bf7dc6c5a5fdf4636a57131368dbe75e.jpg
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в американском городе Лейквилл, штат Миннесота, выживших не нашли, сообщила местная полиция. &quot;Шестого сентября 2025 года примерно в 14:45 (22:45 мск субботы. — Прим. ред.) полиция Лейквилла отреагировала на сообщение о крушении вертолета в районе к западу от аэропорта Эйрлейк. Сотрудники полиции обнаружили упавший летательный аппарат к западу от Хайвью-авеню, недалеко от 219-й Западной улицы&quot;, — говорится в заявлении полиции.Прибывшие на место крушения полицейские и сотрудники пожарного управления Лейквилла установили, что среди находившихся на борту вертолета, скорее всего, выживших нет. Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщил, что это был вертолет модели Robinson R66, начато расследование.
https://ria.ru/20250615/indija-2022986642.html
миннесота
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_d511570d75b493af5bab9da829491563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миннесота, сша
В мире, Миннесота, США
В Миннесоте разбился вертолет

В штате Миннесота разбился вертолет, выживших нет

CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в американском городе Лейквилл, штат Миннесота, выживших не нашли, сообщила местная полиция.
«

"Шестого сентября 2025 года примерно в 14:45 (22:45 мск субботы. — Прим. ред.) полиция Лейквилла отреагировала на сообщение о крушении вертолета в районе к западу от аэропорта Эйрлейк. Сотрудники полиции обнаружили упавший летательный аппарат к западу от Хайвью-авеню, недалеко от 219-й Западной улицы", — говорится в заявлении полиции.

Прибывшие на место крушения полицейские и сотрудники пожарного управления Лейквилла установили, что среди находившихся на борту вертолета, скорее всего, выживших нет.
Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщил, что это был вертолет модели Robinson R66, начато расследование.
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
В Индии разбился вертолет с паломниками
15 июня, 17:56
 
В миреМиннесотаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала