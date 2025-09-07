https://ria.ru/20250907/vertolet-2040234148.html

В Миннесоте разбился вертолет

В Миннесоте разбился вертолет - РИА Новости, 07.09.2025

В Миннесоте разбился вертолет

Вертолет потерпел крушение в американском городе Лейквилл, штат Миннесота, выживших не нашли, сообщила местная полиция.

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в американском городе Лейквилл, штат Миннесота, выживших не нашли, сообщила местная полиция. "Шестого сентября 2025 года примерно в 14:45 (22:45 мск субботы. — Прим. ред.) полиция Лейквилла отреагировала на сообщение о крушении вертолета в районе к западу от аэропорта Эйрлейк. Сотрудники полиции обнаружили упавший летательный аппарат к западу от Хайвью-авеню, недалеко от 219-й Западной улицы", — говорится в заявлении полиции.Прибывшие на место крушения полицейские и сотрудники пожарного управления Лейквилла установили, что среди находившихся на борту вертолета, скорее всего, выживших нет. Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщил, что это был вертолет модели Robinson R66, начато расследование.

