Крестные ходы указывают на глубокую веру россиян, заявил патриарх Кирилл
Религия
 
13:27 07.09.2025
Крестные ходы указывают на глубокую веру россиян, заявил патриарх Кирилл
Крестные ходы указывают на глубокую веру россиян, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.09.2025
Крестные ходы указывают на глубокую веру россиян, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что крёстные ходы являются свидетельством глубокой веры россиян, призвал совершать их всей семьей. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что крёстные ходы являются свидетельством глубокой веры россиян, призвал совершать их всей семьей. "Мы восстанавливаем славную традицию крёстных ходов, существовавшую столетиями до революции 1917 года. Русские цари, московские митрополиты ходили крёстным ходом от Кремля до Новодевичьего монастыря в честь принесения иконы Смоленской божьей матери, защитницы наших западных рубежей. Крёстные ходы свидетельствуют о глубокой и крепкой вере наших людей. Обращу ваше внимание, что в молитвенных шествиях издревле участвовали семьями, ведь она - это малая Церковь. Если она ослабевает, то и жизнь народная ослабевает, и большая Церковь оскудевает", - заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме Христа Спасителя. После богослужения патриарх Кирилл возглавляет общемосковский крестный ход от храма Христа Спасителя по Пречистенской набережной до Новодевичьего монастыря. Сбор участников – у храма, на улице Волхонка, вход со стороны Боровицкой площади. Как рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек. Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие – это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, указывает сайт паломнического отдела Московского патриархата – тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
Религия, Московская Патриархия, Московский Патриархат
Крестные ходы указывают на глубокую веру россиян, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл призвал совершать крестные ходы всей семьей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что крёстные ходы являются свидетельством глубокой веры россиян, призвал совершать их всей семьей.
"Мы восстанавливаем славную традицию крёстных ходов, существовавшую столетиями до революции 1917 года. Русские цари, московские митрополиты ходили крёстным ходом от Кремля до Новодевичьего монастыря в честь принесения иконы Смоленской божьей матери, защитницы наших западных рубежей. Крёстные ходы свидетельствуют о глубокой и крепкой вере наших людей. Обращу ваше внимание, что в молитвенных шествиях издревле участвовали семьями, ведь она - это малая Церковь. Если она ослабевает, то и жизнь народная ослабевает, и большая Церковь оскудевает", - заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме Христа Спасителя.
После богослужения патриарх Кирилл возглавляет общемосковский крестный ход от храма Христа Спасителя по Пречистенской набережной до Новодевичьего монастыря. Сбор участников – у храма, на улице Волхонка, вход со стороны Боровицкой площади.
Как рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек. Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие – это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, указывает сайт паломнического отдела Московского патриархата – тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Патриарх Кирилл назвал Москву по-настоящему православным городом
Религия
 
 
