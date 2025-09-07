https://ria.ru/20250907/vens-2040242189.html
Вэнс поделился впечатлениями о работе с Трампом
Вэнс поделился впечатлениями о работе с Трампом - РИА Новости, 07.09.2025
Вэнс поделился впечатлениями о работе с Трампом
Вице-президент США Джей Ди Вэнс описал президента США Дональда Трампа как энергичного человека, у которого "нет выключателя", при обсуждении выборов 2028 года... РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс описал президента США Дональда Трампа как энергичного человека, у которого "нет выключателя", при обсуждении выборов 2028 года политик заявил, что хочет сконцентрироваться на текущей работе. В интервью телеканалу Fox News невестке американского лидера Ларе Трамп Вэнс поделился впечатлениями о том, каково ему работать с Трампом, отметив, что он столкнулся с рядом неожиданностей. "Что я понял, работая с ним (Трампом - ред.) каждый день: у него нет выключателя. Иногда президент звонит вам в 00.30 или в два часа ночи, а потом звонит в шесть утра по совершенно другой теме". Это как: "Господин президент, вы спали прошлой ночью?" - отметил Вэнс. На вопрос о том, будет ли вице-президент баллотироваться на пост президента США в 2028 году, политик ответил, что хотел бы сконцентрироваться на текущей работе. "Мне не нравится думать об этом (о выборах 2028 года - ред.), потому что я хочу думать о текущей работе. Если у нас все получится в 2025 и 2026, то можно будет говорить о политике 2027 года.... Американцы устали от тех, кто уже готов баллотироваться, пробыв на текущем посту всего семь месяцев", - добавил Вэнс. По словам вице-президента, Трамп также умеет воодушевлять других делать свою работу и при определенном уровне доверия готов делегировать серьезные проекты. В августе Вэнс заявил, что примет решение о возможном выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны в 2028 году позже, если представится такая возможность, сейчас же он сосредоточен на текущей работе. Ранее в интервью телеканалу NBC Вэнс заявлял, что американские власти сосредоточены не на следующих выборах президента в 2028 году, а на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США 2026 года.
