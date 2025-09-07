Рейтинг@Mail.ru
"Реальная угроза": в Германии предупредили о войне с Россией - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 07.09.2025 (обновлено: 15:30 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/vagenknekht-2040239117.html
"Реальная угроза": в Германии предупредили о войне с Россией
"Реальная угроза": в Германии предупредили о войне с Россией - РИА Новости, 07.09.2025
"Реальная угроза": в Германии предупредили о войне с Россией
Немецкие политики специально приближают войну с Россией, такое мнение высказала лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ)... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T06:40:00+03:00
2025-09-07T15:30:00+03:00
в мире
германия
россия
европа
сара вагенкнехт
владимир путин
фридрих мерц
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/23/1518102351_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_ca13563462a2470981312a628bc2d66a.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Немецкие политики специально приближают войну с Россией, такое мнение высказала лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в эфире своего YouTube-канала."К сожалению, отсутствие у русских интереса к войне с НАТО не означает, что реальной угрозы войны не существует. Германия и Европа давно не были так близки к пропасти. Но не потому, что Путин скоро вторгнется в Польшу, а потому, что ответственные европейские политики, включая канцлера Германии, ведут себя так высокомерно и безответственно, как будто можно поджечь только старый стол, а не жизненное пространство миллионов людей", — сказала она.По словам политика, в ближайшее время антироссийская риторика на Западе будет только усиливаться, потому что там не заинтересованы в прекращении украинского конфликта. При этом, пояснила она, снова прикрываясь якобы будущим нападением России на Европу, элиты будут продвигать свои милитаристские идеи."Правда в том, что безумное перевооружение, которое мы наблюдаем сейчас, делает войну более вероятной", — заключила Вагенкнехт, указав на многочисленные провокации в адрес Москвы.В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. При этом он обвинил в сложившейся ситуации Москву, которая якобы "дестабилизирует значительную часть" Германии и "вмешивается" в дела страны через соцсети. Ранее подобные безосновательные обвинения Россия категорически отвергала.Владимир Путин в прошлом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".При этом Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.
https://ria.ru/20250804/protest-2033323414.html
https://ria.ru/20250907/ssha-2040236655.html
https://ria.ru/20250907/ukraina-2040231614.html
германия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/23/1518102351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b607442bb592e23f667d9fdf2afeaf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, европа, сара вагенкнехт, владимир путин, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, Германия, Россия, Европа, Сара Вагенкнехт, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
"Реальная угроза": в Германии предупредили о войне с Россией

Вагенкнехт: немецкие политики специально приближают войну с Россией

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПлощадь Республики перед Рейхстагом в Берлине
Площадь Республики перед Рейхстагом в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Площадь Республики перед Рейхстагом в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Немецкие политики специально приближают войну с Россией, такое мнение высказала лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в эфире своего YouTube-канала.
"К сожалению, отсутствие у русских интереса к войне с НАТО не означает, что реальной угрозы войны не существует. Германия и Европа давно не были так близки к пропасти. Но не потому, что Путин скоро вторгнется в Польшу, а потому, что ответственные европейские политики, включая канцлера Германии, ведут себя так высокомерно и безответственно, как будто можно поджечь только старый стол, а не жизненное пространство миллионов людей", — сказала она.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
МИД России заявил протест посольству ФРГ в Москве
4 августа, 18:04
По словам политика, в ближайшее время антироссийская риторика на Западе будет только усиливаться, потому что там не заинтересованы в прекращении украинского конфликта. При этом, пояснила она, снова прикрываясь якобы будущим нападением России на Европу, элиты будут продвигать свои милитаристские идеи.
"Правда в том, что безумное перевооружение, которое мы наблюдаем сейчас, делает войну более вероятной", — заключила Вагенкнехт, указав на многочисленные провокации в адрес Москвы.
В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. При этом он обвинил в сложившейся ситуации Москву, которая якобы "дестабилизирует значительную часть" Германии и "вмешивается" в дела страны через соцсети. Ранее подобные безосновательные обвинения Россия категорически отвергала.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
"Будет жаловаться": в США рассказали о реакции Зеленского на слова Путина
05:29
Владимир Путин в прошлом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
При этом Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.
Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
"Выстрел в ногу": на Украине предупредили о новой проблеме
03:23
 
В миреГерманияРоссияЕвропаСара ВагенкнехтВладимир ПутинФридрих МерцЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала