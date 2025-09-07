https://ria.ru/20250907/vagenknekht-2040239117.html

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Немецкие политики специально приближают войну с Россией, такое мнение высказала лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в эфире своего YouTube-канала."К сожалению, отсутствие у русских интереса к войне с НАТО не означает, что реальной угрозы войны не существует. Германия и Европа давно не были так близки к пропасти. Но не потому, что Путин скоро вторгнется в Польшу, а потому, что ответственные европейские политики, включая канцлера Германии, ведут себя так высокомерно и безответственно, как будто можно поджечь только старый стол, а не жизненное пространство миллионов людей", — сказала она.По словам политика, в ближайшее время антироссийская риторика на Западе будет только усиливаться, потому что там не заинтересованы в прекращении украинского конфликта. При этом, пояснила она, снова прикрываясь якобы будущим нападением России на Европу, элиты будут продвигать свои милитаристские идеи."Правда в том, что безумное перевооружение, которое мы наблюдаем сейчас, делает войну более вероятной", — заключила Вагенкнехт, указав на многочисленные провокации в адрес Москвы.В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. При этом он обвинил в сложившейся ситуации Москву, которая якобы "дестабилизирует значительную часть" Германии и "вмешивается" в дела страны через соцсети. Ранее подобные безосновательные обвинения Россия категорически отвергала.Владимир Путин в прошлом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".При этом Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.

