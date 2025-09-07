https://ria.ru/20250907/ulyanov-2040229696.html

Ульянов раскритиковал главу минторга США из-за слов об Индии

Ульянов раскритиковал главу минторга США из-за слов об Индии - РИА Новости, 07.09.2025

Ульянов раскритиковал главу минторга США из-за слов об Индии

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявление министра торговли США Говарда Латника относительно... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T02:07:00+03:00

2025-09-07T02:07:00+03:00

2025-09-07T02:07:00+03:00

в мире

индия

сша

михаил ульянов (дипломат)

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_0:88:2769:1646_1920x0_80_0_0_226e5093ec4867e3f160305633921c5a.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявление министра торговли США Говарда Латника относительно Индии, заявил, что тот ведет себя как представитель колониальной власти. Так Ульянов прокомментировал недавнее интервью Латника Блумберг ТВ. В нем американский министр заявил, что Индия по-прежнему отказывается открыть свой внутренний рынок для американских товаров, прекратить закупки российской нефти и приостановить свое участие в БРИКС. "Этот джентльмен (Латник - ред.) ведет себя как представитель колониальной власти. Он искренне не понимает, почему Индия не обращает внимание на угрозы и шантаж со стороны Вашингтона", - написал Ульянов на странице в соцсети X. В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией (по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года), а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

https://ria.ru/20250905/ssha-2040116598.html

https://ria.ru/20250906/ssha-2040082827.html

индия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, сша, михаил ульянов (дипломат), брикс