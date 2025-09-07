Рейтинг@Mail.ru
Украинские депутаты имитируют службу в теробороне, сообщил источник - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/ukraina-2040315866.html
Украинские депутаты имитируют службу в теробороне, сообщил источник
Украинские депутаты имитируют службу в теробороне, сообщил источник - РИА Новости, 07.09.2025
Украинские депутаты имитируют службу в теробороне, сообщил источник
Батальоны территориальной обороны ВСУ стали площадкой для уклонения от военной службы украинских депутатов и приближенных экс-президента Украины Петра... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T21:03:00+03:00
2025-09-07T21:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
одесса
петр порошенко
александр турчинов
андрей парубий
вооруженные силы украины
европейская солидарность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Батальоны территориальной обороны ВСУ стали площадкой для уклонения от военной службы украинских депутатов и приближенных экс-президента Украины Петра Порошенко, в том числе для бывшего премьер-министра страны Александра Турчинова и командующего силами БПЛА ВСУ Роберта Бровди, они приезжали туда со своей личной охраной исключительно для фотосессии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Батальоны территориальной обороны ВСУ действительно стали площадкой для уклонения от военной службы различных депутатов и их приближенных", - сказал собеседник агентства. По его словам, заявление депутата украинского парламента от партии "Европейская солидарность" Николая Княжицкого о том, что экс-спикер Верховной Рады, бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, причастный к сожжению людей в Одессе в 2014 году, служил в одном подразделении с сыном подозреваемого в его ликвидации, вызвало гнев у тех, кто реально проходил службу этой бригаде. Один из бывших военнослужащих 206 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, о которой шла речь, заявил, что ни Парубий, ни другие нардепы никогда в отдельном батальоне теробороны не служили, и подробно описал, как они получали удостоверения ветеранов, делая на этом себе пиар. "История 206 батальона началась с того, что Петр Порошенко предложил бесплатно предоставить помещение для штаба и склада оружия при условии, что в батальон будут фиктивно оформлены на службу несколько десятков его приближенных. Среди них даже был всем известный Роберт Бровди (он же "Мадяр") и бывший премьер-министр Украины Александр Турчинов", - сообщил он. Большинство из этих людей, по его словам, были зачислены в распоряжение комбата без назначения на должность, а на позиции они приезжали со своей личной охраной исключительно для фотосессии. "Доходило до того, что высокопоставленных лиц приходилось отгонять гранатами, имитируя артобстрел", - отметил он.
https://ria.ru/20250823/teroborona-2037112853.html
https://ria.ru/20250907/spetsoperatsiya-2040283177.html
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, одесса, петр порошенко, александр турчинов, андрей парубий, вооруженные силы украины, европейская солидарность, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесса, Петр Порошенко, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Вооруженные силы Украины, Европейская солидарность, Верховная Рада Украины
Украинские депутаты имитируют службу в теробороне, сообщил источник

Батальоны территориальной обороны ВСУ стали площадкой для уклонения от службы

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Батальоны территориальной обороны ВСУ стали площадкой для уклонения от военной службы украинских депутатов и приближенных экс-президента Украины Петра Порошенко, в том числе для бывшего премьер-министра страны Александра Турчинова и командующего силами БПЛА ВСУ Роберта Бровди, они приезжали туда со своей личной охраной исключительно для фотосессии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Батальоны территориальной обороны ВСУ действительно стали площадкой для уклонения от военной службы различных депутатов и их приближенных", - сказал собеседник агентства.
Учения войск территориальной обороны Украины - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
ВСУ бросают тероборону на Сумское и Харьковское направления
23 августа, 06:51
По его словам, заявление депутата украинского парламента от партии "Европейская солидарность" Николая Княжицкого о том, что экс-спикер Верховной Рады, бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, причастный к сожжению людей в Одессе в 2014 году, служил в одном подразделении с сыном подозреваемого в его ликвидации, вызвало гнев у тех, кто реально проходил службу этой бригаде. Один из бывших военнослужащих 206 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, о которой шла речь, заявил, что ни Парубий, ни другие нардепы никогда в отдельном батальоне теробороны не служили, и подробно описал, как они получали удостоверения ветеранов, делая на этом себе пиар.
"История 206 батальона началась с того, что Петр Порошенко предложил бесплатно предоставить помещение для штаба и склада оружия при условии, что в батальон будут фиктивно оформлены на службу несколько десятков его приближенных. Среди них даже был всем известный Роберт Бровди (он же "Мадяр") и бывший премьер-министр Украины Александр Турчинов", - сообщил он.
Большинство из этих людей, по его словам, были зачислены в распоряжение комбата без назначения на должность, а на позиции они приезжали со своей личной охраной исключительно для фотосессии.
"Доходило до того, что высокопоставленных лиц приходилось отгонять гранатами, имитируя артобстрел", - отметил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.09.2025
Вчера, 15:04
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОдессаПетр ПорошенкоАлександр ТурчиновАндрей ПарубийВооруженные силы УкраиныЕвропейская солидарностьВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала