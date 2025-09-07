Украинские депутаты имитируют службу в теробороне, сообщил источник
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Батальоны территориальной обороны ВСУ стали площадкой для уклонения от военной службы украинских депутатов и приближенных экс-президента Украины Петра Порошенко, в том числе для бывшего премьер-министра страны Александра Турчинова и командующего силами БПЛА ВСУ Роберта Бровди, они приезжали туда со своей личной охраной исключительно для фотосессии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Батальоны территориальной обороны ВСУ действительно стали площадкой для уклонения от военной службы различных депутатов и их приближенных", - сказал собеседник агентства.
По его словам, заявление депутата украинского парламента от партии "Европейская солидарность" Николая Княжицкого о том, что экс-спикер Верховной Рады, бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, причастный к сожжению людей в Одессе в 2014 году, служил в одном подразделении с сыном подозреваемого в его ликвидации, вызвало гнев у тех, кто реально проходил службу этой бригаде. Один из бывших военнослужащих 206 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, о которой шла речь, заявил, что ни Парубий, ни другие нардепы никогда в отдельном батальоне теробороны не служили, и подробно описал, как они получали удостоверения ветеранов, делая на этом себе пиар.
"История 206 батальона началась с того, что Петр Порошенко предложил бесплатно предоставить помещение для штаба и склада оружия при условии, что в батальон будут фиктивно оформлены на службу несколько десятков его приближенных. Среди них даже был всем известный Роберт Бровди (он же "Мадяр") и бывший премьер-министр Украины Александр Турчинов", - сообщил он.
Большинство из этих людей, по его словам, были зачислены в распоряжение комбата без назначения на должность, а на позиции они приезжали со своей личной охраной исключительно для фотосессии.
"Доходило до того, что высокопоставленных лиц приходилось отгонять гранатами, имитируя артобстрел", - отметил он.