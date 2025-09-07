https://ria.ru/20250907/ukraina-2040315866.html

Украинские депутаты имитируют службу в теробороне, сообщил источник

Украинские депутаты имитируют службу в теробороне, сообщил источник - РИА Новости, 07.09.2025

Украинские депутаты имитируют службу в теробороне, сообщил источник

Батальоны территориальной обороны ВСУ стали площадкой для уклонения от военной службы украинских депутатов и приближенных экс-президента Украины Петра... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T21:03:00+03:00

2025-09-07T21:03:00+03:00

2025-09-07T21:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

одесса

петр порошенко

александр турчинов

андрей парубий

вооруженные силы украины

европейская солидарность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Батальоны территориальной обороны ВСУ стали площадкой для уклонения от военной службы украинских депутатов и приближенных экс-президента Украины Петра Порошенко, в том числе для бывшего премьер-министра страны Александра Турчинова и командующего силами БПЛА ВСУ Роберта Бровди, они приезжали туда со своей личной охраной исключительно для фотосессии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Батальоны территориальной обороны ВСУ действительно стали площадкой для уклонения от военной службы различных депутатов и их приближенных", - сказал собеседник агентства. По его словам, заявление депутата украинского парламента от партии "Европейская солидарность" Николая Княжицкого о том, что экс-спикер Верховной Рады, бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, причастный к сожжению людей в Одессе в 2014 году, служил в одном подразделении с сыном подозреваемого в его ликвидации, вызвало гнев у тех, кто реально проходил службу этой бригаде. Один из бывших военнослужащих 206 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, о которой шла речь, заявил, что ни Парубий, ни другие нардепы никогда в отдельном батальоне теробороны не служили, и подробно описал, как они получали удостоверения ветеранов, делая на этом себе пиар. "История 206 батальона началась с того, что Петр Порошенко предложил бесплатно предоставить помещение для штаба и склада оружия при условии, что в батальон будут фиктивно оформлены на службу несколько десятков его приближенных. Среди них даже был всем известный Роберт Бровди (он же "Мадяр") и бывший премьер-министр Украины Александр Турчинов", - сообщил он. Большинство из этих людей, по его словам, были зачислены в распоряжение комбата без назначения на должность, а на позиции они приезжали со своей личной охраной исключительно для фотосессии. "Доходило до того, что высокопоставленных лиц приходилось отгонять гранатами, имитируя артобстрел", - отметил он.

https://ria.ru/20250823/teroborona-2037112853.html

https://ria.ru/20250907/spetsoperatsiya-2040283177.html

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, одесса, петр порошенко, александр турчинов, андрей парубий, вооруженные силы украины, европейская солидарность, верховная рада украины